El municipio siderúrgico adhirió al DNU que prolonga la cuarentena hasta el 12 de abril

Asimismo desde el COEM se comunica a la comunidad que se está trabajando con los servicios esenciales y en coordinación con otras instituciones, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido desde el gobierno nacional y provincial.

Días atrás, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prolonga la cuarentena por el COVID 19 hasta el 12 de abril inclusive. Se trata de la prórroga del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que finalizaba originalmente el martes 31 de marzo.

En este sentido, la Municipalidad de Palpalá comunica a los empleados de dicha institución, que se adhiere a las normas establecidas, acotando que se continuará brindando los servicios esenciales para toda la ciudad. Justamente el intendente Rubén Eduardo Rivarola, junto al director del Hospital Wenceslao Gallardo, Mauricio Cucchiaro; y el comisario Hernán Vargas de la Unidad Regional N°8 de la Policía de la Provincia, todos integrantes del COEM (Comité Operativo de Emergencia Municipal), consensuaron trabajos en conjunto durante el Aislamiento Social Preventivo dictaminado.

Al respecto, el intendente Rubén Eduardo Rivarola señaló “quiero informarle a toda la comunidad, que Palpalá se adhiere a la norma establecida por provincia y por nación de extender la cuarentena hasta el 12 de abril. También informarles que se está trabajando en los servicios esenciales, en recolección de residuos y espacios verdes, por la prevención del dengue”. Por otro lado, el jefe comunal, manifestó que “hemos recibido varias denuncias de fiestas clandestinas, queremos que la gente entienda que desde el municipio no estamos respaldando ni autorizando ninguna de esas actividades, quiero que se quede tranquila toda la sociedad porque desde el municipio estamos haciendo todo lo posible en lo que respecta a la cuestión sanitaria, de seguridad e institucional”.

Por su parte, el director del nosocomio palpaleño, Mauricio Cucchiaro, aclaró algunas situaciones de público conocimiento que se dieron en los últimos días: “lo principal es hacerle llegar a toda la comunidad tranquilidad, porque en estos días hubieron muchas confusiones, en primer lugar aclarar que si bien en el Hotel Casino hay personas alojadas, no son personas enfermas, nos son personas que estén infectadas con el COVID, son personas que han tenido algún tipo de vínculo estrecho con alguna persona confirmada con COVID, por lo tanto según las directivas del COE y lo que se viene realizando en cuanto a epidemiologia corresponde que el aislamiento preventivo”, acotando que “en el aislamiento preventivo, no hablamos de personas enfermas. Para lo que está programado el aislamiento preventivo, es para ver si a lo largo de los 14 días a partir del vínculo con alguien que se confirmó, desarrolla algún tipo de sintomatología”

Luego aclaró que “en la población hay una confusión o estado de estupor porque creen que se trata de personas enfermas. En primer lugar, dejar aclarado que no es un hospital el Hotel Casino, es un hotel donde están alojadas personas sanas sin diagnostico ni síntomas de la enfermedad, algunas de ellas ya están cumpliendo con los 14 días de aislamiento y en estos días retornan a sus hogares, dando garantía y tranquilidad desde el punto de vista epidemiológico que no es gente que está distribuyendo el virus”.

Continuando con el tema, Cucchiaro asevero que “otro de los temas que desato inconvenientes es con alguna persona particular que tenía un negocio, donde decían que esa persona estaba infectada y que había transmitido la enfermedad a mucha gente de Palpalá, quiero destacar que eso es falso, no hay contagiados, no hay momento de coronavirus en la ciudad de Palpalá, sí hubo personas que estuvieron en contacto, lo que significa que únicamente tuvieron contacto, no que están enfermos”.

Con respecto a aquellas personas que están sintomáticas, que tienen algún tipo de problema respiratorio, el profesional de la salud manifestó que “las consultas se realizan a través de la guardia si es necesario o a través de los puestos de salud. Además, existe un número telefónico que es el 0800 7777711 y 0800 888 4767 a los que también se pueden comunicarse por alguna sintomatología”. Por último, el director del hospital de la ciudad siderúrgica, en cuanto al dengue, dijo que “lo único a destacar es que hemos tenido un sólo caso y hay que continuar con la concientización de las familias de Palpalá, con el desmalezado y el descacharrado, porque hay lugares donde el mosquito puede depositar el huevo, en este sentido hay que destacar el trabajo que está realizando la Municipalidad de Palpalá, ayudando en todo lo que es la prevención”.

A su turno, el comisario Hernán Vargas de la Unidad Regional Nº 8, señaló que “desde la jefatura de la Unidad Regional 8, siguiendo los lineamientos de Jefatura de Policía, como así también de la Secretaría de Seguridad, venimos desarrollando distintos tipos de operativos, como controles vehiculares y más que nada control de la circulación de las personas en todo el ejido urbano, principalmente en aquellos lugares comerciales”, agregado que “esta semana fue un poco más estricto el control, procediéndose a la demora y arresto de personas que circulan sin la autorización correspondiente, como así también al secuestro de motovehículos y vehículos, labrándose las actas y de acuerdo al decreto provincial se está cobrando automáticamente la multa correspondiente. En la ciudad de Palpalá, estamos trabajando de forma conjunta con el municipio y bomberos voluntarios”.

Al final el oficial solicitó que “le pedimos a la comunidad que acatemos la cuarentena obligatoria, si es necesario que concurramos a comprar víveres, que se realice 1 vez cada 3 o 4 días y que salga 1 sola persona del grupo familiar. Las personas que circulan y no tengan la autorización correspondiente serán demoradas y se pondrán a disposición de la justicia federal, independientemente de las contravencionales que se vayan a labrar”, concluyó.

Intensos controles en el centro de abastecimiento mayorista

La Municipalidad de Palpalá a través de las diferentes áreas, continúan con los trabajos para hacerlas cumplir con las normas de salubridad recomendadas en el predio para su mejor funcionamiento y atención a mayoristas y comerciantes minoristas.

Con gran éxito, la Municipalidad de Palpalá continúa trabajando con el Centro de Abastecimiento Regional “Gran Jujuy”, que está destinado a comerciantes mayoristas donde la Dirección de Bromatología y Control Comercial trabaja arduamente no sólo en el predio sino en las calles de la ciudad. El predio se encuentra en el barrio Antártida Argentina de la ciudad siderúrgica sobre la colectora de Ruta Nacional 66 y allí se logró contactar a productores de Quebrada, Puna, Yungas y El Pongo logrando el principal objetivo, regularizar los precios, lo cual se notó en el mercado interno de Palpalá en los últimos días, pero a la vez se hacen cumplir las normas de salubridad recomendadas.

El Centro de Abastecimiento Regional tiene como objetivo proveer a los comercios minoristas, no sólo de Palpalá sino también de localidades vecinas, con frutas, verduras y artículos de limpieza, trabajando en forma grupal con las distintas áreas de la Municipalidad como ser Seguridad, Transito, Obras y Servicios Públicos, entre otras.

Para el ingreso al predio se realiza la desinfección del vehículo, posteriormente se procede a un registro para poder tener una base de datos, luego se les toma la temperatura a todas las personas que ingresan en dicho vehículo, así también a los que van comprar. Finalmente, se los ubica de manera organizada para evitar la aglomeración en el lugar.

La directora de Bromatología y Control Comercial, Silvia Cáceres, dijo al respecto que “los comerciantes mayoristas son los que están cumpliendo con todas las reglamentaciones pertinentes, no tanto, así como los comerciantes minoristas, ya que se olvidan o no toma las precauciones que son necesarias, procuramos que sean ordenados a la hora de comprar, en lo posible que no deambulen, es decir, que vengan a buscar lo que necesitan y se retiren”.

Asimismo, dio a conocer los trabajos que se realizaron el fin de semana en nuestra ciudad, “acudiendo a todas las denuncias de productos que superaban los precios normales, se labraron las actas correspondientes de infracción. Realizamos un control bromatológico general y decomiso de productos vencidos y en mal estado”, agregando que “en la ciudad son más de treinta los comercios infractores por precios altos y aproximadamente ocho los comercios a los cuales se les hizo decomiso de productos”.

Por último detalló que “pedimos a la comunidad que continúen denunciando a los comercios que no respeten los precios”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, la comerciante Cintia Albizu, expresó que “somos distribuidores de productos de limpieza, tenemos lavandina, detergente, lavavajilla, desodorante para piso, jabón líquido para ropa y también manos. Todo esto está en promoción, ya que la gente es lo que más busca en este tiempo de cuarentena. Lo que más se vende es lavandina, porque no se consigue en ningún lado y nosotros vendemos los 5 litros a 200 pesos”.

En tanto, unos de los mayoristas, el señor Juan Franco señaló que “nosotros venimos de Perico, somos productores de zapallo, el kilo cuesta 25 pesos, algunos lo llevan por mitad y entero también se está vendiendo”, acotando que “es la primera vez que venimos, recién empezamos con la venta, gracias a Dios nos está yendo bien, no nos cobraron nada por el piso, el predio me parece muy bueno, pero lo mejor es el control que hay al ingreso del mismo”, sintetizó.