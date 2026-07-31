El municipio sampedreño ejecuta obras viales en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa ejecutando un importante plan de infraestructura que avanza de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad. Con nuevos frentes de pavimentación y obras complementarias, la Comuna sigue fortaleciendo la conectividad, optimizando la circulación y brindando más seguridad y mejores servicios para las familias sampedreñas.

El director de Pavimentación, José González, informó que durante la jornada se trabajó intensamente sobre la colectora de avenida 9 de Julio, en el tramo comprendido entre avenida San Luis y Los Tarcos, donde se ejecutan tareas de hormigonado que ya ingresan en la etapa final de la pavimentación.

El funcionario explicó que la próxima semana se prevé concluir con el hormigonado principal para dar paso a las obras complementarias, que incluyen la reposición de cunetas y cordones afectados, el tomado de juntas y la reconstrucción de veredas deterioradas, dejando completamente renovado este importante corredor urbano. “Estamos llegando a la etapa final de la obra y luego continuaremos con todos los trabajos necesarios para entregar un sector totalmente recuperado y en óptimas condiciones para los vecinos”, expresó González.

En paralelo, otro equipo continúa trabajando sobre calle Pueyrredón, en barrio San Miguel, donde también avanza el hormigonado. Allí las tareas se concentran en el empalme con la colectora de la autopista ejecutada por la empresa Chediak y posteriormente se realizará la conexión con el puente del barrio. “Hoy estamos ejecutando el empalme con la colectora y en los próximos días avanzaremos con el enlace hacia el puente. Si las condiciones acompañan, durante la primera semana de agosto esta obra estará finalizada”, señaló.

Las mejoras también alcanzan la calle Gino, en barrio Horacio Guzmán, en el acceso sur de la ciudad. En ese lugar los trabajos transitan su última etapa y se estima que durante el fin de semana concluirá el hormigonado para continuar con la reparación de cordones y los detalles finales que permitirán dejar habilitada una nueva arteria completamente renovada. “Una vez concluidas estas intervenciones, informaremos a través de nuestros canales oficiales cuáles serán las próximas calles y barrios donde seguiremos llevando pavimento”, adelantó el director.

Otro de los proyectos que presenta importantes avances es la nueva rotonda ubicada a la altura del supermercado Chango Más. Allí ya finalizó el hormigonado grueso de la caminería y actualmente se trabaja en la construcción de los pasos peatonales. Durante la próxima semana comenzará la ejecución de los muros de contención, una etapa clave para completar la obra.

De manera complementaria, personal de Alumbrado Público realiza la instalación y mejora del sistema de iluminación sobre calle San Gabriel y en todo el entorno de la rotonda, luego seguirán con las tareas de parquización, limpieza y mantenimiento que le darán el aspecto definitivo a este nuevo espacio urbano. “Estamos muy cerca de inaugurar una obra que cambiará la imagen de este ingreso, mejorando la seguridad vial, la circulación y ofreciendo un entorno mucho más ordenado y moderno para vecinos y visitantes”, concluyó González.