El municipio sampedreño celebra el Día del Niño en distintos barrios de la ciudad

8 / agosto / 2025 Interior

En el marco de los festejos por el Mes de la Niñez, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, llevará adelante una agenda de celebraciones descentralizadas con el objetivo de acercar propuestas recreativas, culturales y deportivas a todos los sectores de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, busca garantizar que cada niño y niña pueda disfrutar de su día sin importar el barrio en el que viva, fomentando la integración social, el encuentro familiar y el fortalecimiento de la comunidad.

Las actividades se desarrollarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, según el siguiente cronograma con entrada libre y gratuita:

-Lunes 11 Agosto | Polideportivo – Barrio Güemes – 18:00 hs.

-Martes 12 Agosto | Cancha YPF – Barrio San José – 18:00 hs.

-Miércoles 13 Agosto | Anfiteatro – Barrio San Miguel – 18:00 hs.

-Jueves 14 Agosto | Polideportivo Mi Plaza – Barrio Cosentini – 18:00 hs.

En cada jornada se ofrecerán múltiples propuestas como pinta caritas, espectáculos de payasos, juegos deportivos, una rica chocolatada para compartir entre todos los presentes y la tradicional Kermés Cultural de la Alegría, pensadas para brindar momentos de diversión y esparcimiento en un entorno seguro y familiar.

