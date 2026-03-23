El municipio sampedreño asistió a una familia que sufrió el incendio de su casa

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a brindar asistencia inmediata a una familia de la calle Cabo Espinosa, en el barrio Sarmiento, luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda durante la tarde-noche del domingo.

Se trata de una situación lamentable y preocupante. Sin embargo, los integrantes de la familia se encuentran a salvo, más allá de la pérdida material sufrida, ya que las llamas destruyeron todas sus pertenencias: desde artefactos hasta ropa y calzado.

“Apenas supimos del incendio, nuestro equipo de áreas operativas llegó al lugar para ayudar a esta familia, poniéndonos a disposición para verificar primero que estuvieran a salvo y luego atender lo material”, señaló Julio Bravo.

El jefe comunal recorrió la zona y lamentó lo sucedido: “Perdieron todo, pero con el trabajo entre todos vamos a lograr que esta familia vuelva a ponerse de pie y salir adelante”.

Por otro lado, el intendente remarcó la importancia de reforzar la concientización en la comunidad sobre la prevención de incendios. En ese sentido, solicitó a los vecinos prestar especial atención a las conexiones eléctricas, evitar instalaciones clandestinas y tener cuidado con velas, espirales, cigarrillos y la carga de celulares.

Mientras tanto, personal de la comuna trabajó en la remoción de escombros. Además, un equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Subsecretaría de Asistencia Social realizó un relevamiento de la situación.

“Apenas supimos del incendio llegamos al domicilio con colchones, frazadas, ropa de cama y mercadería, tratando de cubrir las necesidades inmediatas”, explicó Liliana Saldaño. Y agregó: “Por la mañana regresamos a la vivienda para continuar con el trabajo”.

La subsecretaria de Asistencia Social también destacó el acompañamiento constante de Ariel Bravo, secretario de Desarrollo Humano, y de la diputada provincial Gisel Bravo, quien se puso a disposición para articular acciones en apoyo a la familia afectada.

“Desde el municipio de San Pedro de Jujuy, en el área de Desarrollo Humano, contamos con recursos como camas, colchones, ropa de cama y mercadería, lo que nos permitirá continuar asistiendo a la familia”, puntualizó Saldaño.

Por este motivo, se iniciará una campaña urgente para recolectar ropa, especialmente masculina.

La situación genera preocupación: en lo que va del año ya se registraron cinco incendios, dos de ellos con pérdidas totales, incluido el ocurrido en el barrio 9 de Julio y el de este domingo en calle Cabo Espinosa.