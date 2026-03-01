El municipio capitalino refuerza la red vial en Alto Comedero con nuevas obras de pavimento

La obra se encuentra en un avance del 95%, fundamental para la circulación peatonal y el transporte público.

El intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge junto al secretario de obras Públicas, Aldo Montiel supervisaron la obra de pavimento de la calle Almazán en Alto Comedero, destinada a conectar barrios y arterias principales como la avenida Intersindical y la calle Los Lapachos.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge resaltó la continuidad del plan de pavimentación en el sector y dijo “la pavimentación en Alto Comedero no se detiene, seguimos avanzando en la consolidación de avenidas y vías arteriales que permiten tejer una red vial de obras de pavimento sólidas y seguras, fundamental para la circulación, el transporte público y brindar una calidad de vida de los vecinos”.

En ese sentido, subrayó que se trata de más de cinco cuadras de pavimento que permitirán integrar el Parque Belgrano con distintos circuitos del barrio, como la Carahuasi entre otras calles, fortaleciendo la conectividad urbana. Añadió en este contexto, “el municipio no para y seguimos invirtiendo en infraestructura en este sector de Alto Comedero”, concluyó “Chuli” Jorge.

Con más detalles de la obra, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó el avance de una nueva obra de pavimentación que se suma a la red vial del barrio Alto Comedero, fortaleciendo la conectividad y la infraestructura urbana del sector.

“Nos encontramos en Alto Comedero, en la calle Almazán, contigua al Parque Belgrano; una arteria pendiente de conexión, por lo que estamos trabajando justamente en eso, en la idea de conectar barrios y arterias principales”, explicó Montiel.

Sobre la calle Almazán –explicó- “conecta con la avenida Intersindical y continúa por calle Los Lapachos, que también se encuentra en proceso de pavimentación, hasta Caraguasi. A su vez, Caraguasi conecta directamente con Marina Vilte hasta Ruta Nacional Nº 9, conformando una red interna importante para el sector destinada a mejora notablemente la circulación vehicular.

La obra se ejecuta a través de una empresa contratista y contempla la colocación de pavimento rígido de hormigón H21, con los aditivos correspondientes y el tratamiento previo necesario, teniendo en cuenta que se trata de una zona con suelo arcilloso y expansivo.

En cuanto al avance de la obra, resaltó “actualmente se encuentra en un 95%, restando la ejecución de algunos baberos de aproximación en bocacalles, particularmente en los cruces con Los Lapachos. Se estima que en los próximos veinte días estará en condiciones de ser habilitada”, puntualizó.