El municipio de San Salvador de Jujuy impulsa talleres de oficios con salida laboral

La Dirección de Oficios y Empleo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a los interesados a sumarse a las distintas propuestas de capacitación que continúan desarrollándose con el objetivo de fortalecer la inserción laboral y el emprendedurismo. Para consultas e inscripciones, la atención centralizada se realiza en el Mercado de Concentración y Abasto de Avenida Almirante Brown de 7 a 19 horas.

Al respecto, la directora Silvina Márquez, explicó desde la Dirección de Oficios y Empleo “seguimos impulsando capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades prácticas, vinculadas tanto a la salida laboral como al perfil emprendedor”.

En ese sentido, remarcó “se busca brindar herramientas concretas que permitan a las personas generar sus propios ingresos y pensarse desde el autoempleo, con una mirada sustentable y sostenible, por lo que creemos que es fundamental fomentar el trabajo digno, en el marco de la economía social y el desarrollo de la comunidad”, agregó.

En este marco, afirmó la funcionaria “actualmente se ofrece una amplia variedad de talleres, que abarcan rubros como marroquinería, cerámica, mantenimiento de motos y automotores, e industria textil. En este último caso, se destaca la implementación de un banco de telas que promueve la reutilización de materiales y la producción sustentable”.

En caso de inscribirse, manifestó “pueden acercarse a los siguientes espacios: en el Faro del Saber de Punta Diamante; oficinas del Mercado de Concentración y Abasto (Almirante Brown, calle Rivadavia 70) y en Avenida Párroco Marshke Nro. 2762. Para consultas e inscripciones, la atención centralizada se realiza en el Mercado de Concentración y Abasto, de 7 a 19 horas.

Mientras que las capacitaciones se dictan desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, con algunas propuestas que se extienden hasta las 20 horas, e incluso los días sábados.

Por su parte, Diego Jerez de la Dirección de Oficio, resaltó “desde el área se trabaja de manera articulada con la Agencia Territorial de Empleo, brindando cursos que incluyen habilidades blandas y Talleres de Orientación Laboral (TOL)”.

Añadió “estos espacios están destinados a acompañar a los participantes en la elaboración de currículum vitae, cartas de presentación y herramientas clave para la búsqueda de empleo”. De esta manera “se invita a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas que apuntan a generar oportunidades reales de trabajo y crecimiento personal”, concluyó.