El municipio de San Pedro entregó subsidios para la construcción de carrozas estudiantiles

El intendente de San Pedro, Julio Bravo, realizó la entrega de subsidios a estudiantes de la Escuela de Artes N.º 1, la Escuela Técnica N.º 1, la Escuela Técnica N.º 2, el Colegio Los Olivos y la Asociación APREM. El acto se desarrolló en el Salón de la Patria, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal.

La ayuda económica representa un importante impulso para que los carroceros puedan adquirir materiales y avanzar con la construcción de las carrozas que representarán a San Pedro de Jujuy en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

«Fue un emotivo acto que compartimos con los estudiantes y los profesores asesores de las cinco instituciones que este año están construyendo sus carrozas para participar del desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en San Salvador de Jujuy», destacó Julio Bravo.

El jefe comunal señaló que el aporte asciende a un total de 13 millones de pesos. «Es un subsidio que realiza nuestro municipio para apoyar a nuestros jóvenes en estos tiempos tan difíciles», expresó.

Asimismo, remarcó que el acompañamiento municipal no se limita únicamente al aspecto económico. «A través de las diferentes áreas del municipio estamos colaborando con la construcción de cada una de las carrozas», afirmó.

Bravo también valoró el compromiso de toda la comunidad sampedreña. «Todo el pueblo de San Pedro, en la medida de sus posibilidades, está ayudando para que nuestros estudiantes puedan ser felices en esta etapa tan linda de la vida, más allá de los problemas económicos que atraviesa nuestro país», puntualizó.

Por su parte, la profesora Rita Lobo, de la Escuela Técnica N.º 1 «Coronel Álvarez Prado», destacó el respaldo permanente del municipio. «Desde hace años esperamos esta ayuda del municipio para darle el impulso necesario y poder terminar la construcción de la carroza», expresó.

La docente también señaló que los costos para participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes se incrementaron considerablemente. «En estos tiempos todos los costos están muy elevados. Solo para la parte eléctrica tenemos un presupuesto de tres millones de pesos, así que imaginen el resto. Es mucho, pero hay que trabajar y, como todos los años, tenemos mucha confianza en que vamos a llegar muy bien», concluyó.