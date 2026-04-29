El municipio de San Pedro entregó chalecos al personal de recolección, barrido y limpieza

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, realizó este miércoles la entrega de 100 chalecos identificatorios para personal que se desempeña en las áreas de Recolección, barrido y limpieza, bajo la supervisión del personal del departamento de seguridad e higiene que opera en nuestra comuna.

Al respecto, Liliana Saldaño, sub secretaria de promoción y calidad de vida, destacó que la elaboración de los chalecos se realiza íntegramente en la textil que tiene el municipio, con personal municipal capacitado. Lo que representa para el estado un ahorro económico significativo y una ventaja estratégica ya que le permite elaborar su propia indumentaria de trabajo.

En esta oportunidad, con la intermediación de los agentes de seguridad e higiene, los chalecos llegarán a los trabajadores de servicios públicos, garantizando que cada uno de ellos tenga su indumentaria de trabajo y los elementos de protección personal (EPP).

Este trabajo se lleva adelante de manera exitosa en todas las dependencias municipales, no solo las áreas operativas, sino también en el sector administrativo. También forma parte de una política de gobierno impulsada por el intendente Julio Bravo cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los agentes municipales y garantizar la seguridad de los mismos en el desempeño cotidiano de sus tareas.