El municipio capitalino recibió la visita del embajador de Chipre Stelios Georgiados

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recibió la visita del embajador de la República de Chipre en Argentina, Stelios Georgiados, quien fue recibido por el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, y el procurador municipal, Pablo Gutiérrez.

También estuvieron presentes la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la provincia María Belén Pastrana y el director de Culto y Relaciones Insitucionales, Nacionales e Internacionales , Pedro Sato.

En la oportunidad, Aldao Fascio expresó: “Nos honra contar con la visita del embajador de la República de Chipre, por lo que estamos profundamente agradecidos por su presencia en nuestra ciudad”. Asimismo, transmitió el saludo del intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien no pudo asistir por compromisos de agenda.

El funcionario destacó además que se le brindó una cálida bienvenida al diplomático, a través de la entrega de presentes, y manifestó el deseo de que regrese próximamente a la provincia. “Esperamos su pronta visita nuevamente, especialmente para que pueda compartir con nosotros el Carnaval de Jujuy el próximo año, que manifestó que espera conocer”, agregó.

Por su parte, el embajador Stelios Georgiados señaló, “desde hace varios meses, antes de llegar a Argentina, había escuchado muy buenas referencias sobre la provincia de Jujuy, su gente y sus tradiciones. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí, visitando tanto Salta como Jujuy, y realmente me han impresionado”.

En ese sentido, destacó su interés por las tradiciones locales y los paisajes de la región, “me interesan especialmente las tradiciones que se mantienen vivas tanto en la ciudad como en los distintos pueblos. He podido conocer Tilcara, Purmamarca y las Termas de Reyes, lugares de paisajes hermosos que reflejan la riqueza cultural de esta provincia”.

Finalmente, el diplomático expresó su intención de regresar, “espero poder volver el próximo mes de febrero para vivir el tan reconocido Carnaval de Jujuy”.