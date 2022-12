El municipio capitalino realizo un homenaje a José Daniel “Rana” Valencia

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, en el transcurso de un fraterno y emotivo acto, perpetuó ayer a la gloria futbolística jujeña José Daniel “Rana” Valencia, con la inauguración de una escultura 3D del único jujeño campeón del Mundo’78 e impuso su nombre al viejo Estadio de La Tablada, en la jornada del centenario aniversario de la Liga Jujeña de Fútbol.

Sobre el tema el intendente “Chuli” Jorge enfatizó, “es un homenaje que la provincia y la ciudad se lo debía, hable mucho con el gobernador Morales sobre este proyecto, lo trabajó Mario Humberto Lobo en el Concejo Deliberante y ha sido muy bien recibido por la Liga Jujeña de Fútbol, al permitirnos homenajearlo este espacio, que era la casa de él (por Valencia), La tribuna, la cancha y el barrio”.

Asimismo, resaltó que “todo esto, ha permitido también una renovación urbana que lo agradecen todos los vecinos del sector; se hizo una obra importante de parquización e iluminación y se lo concretó gracias a Valencia que nos hace quedar tan bien a los jujeños, demostrando que es una persona sencilla, tal vez lo mejor que tiene alguien, es una estrella en el fútbol internacional, que siempre volvió a su patria chica y su patio que es el Estadio La Tablada, que hoy nos permite rendirle un justo homenaje para no olvidarnos de estas grandes personas que no dieron grandes satisfacciones a los argentinos.”

“Acá estuve cuando no tenía nada y acá estuve cuando lo tenía todo, me siento muy afortunado de haber representado a mi provincia en el mundo y de haber salido del norte, donde parece no haber nada, pero sepan que no es así; sino qué no se han tomado las molestias de buscar bien”, expresó el “Rana” Valencia en su alocución frente a sus amigos de infancia, funcionarios, vecinos y fanáticos que se acercaron a rendirle un justo homenaje.

“Saber que, desde hoy, mi casa va a llevar mi nombre, me llena el alma de emoción y abunda la alegría; pero lo que más me llena el corazón, es saber que el día de mañana cuando yo no esté, mis hijos van a poder estar con sus hijos en mi casa y decirles a los chicos ese es su abuelo”, acotó la gloria jujeña.

Valencia, admitió que “esto es el campeonato del mundo para mí, porqué realmente tener esto acá en mi casa, me pone muy feliz. Esto es algo, que lo dije siempre, lo empezó Hugo Conde, lo continuó Mario Lobo y el que hizo el gol fue el “Chuli” Jorge” y agregó que “me pone muy feliz también ver una ciudad hermosa limpia y gente alegre”

Por su parte, el reconocido periodista deportivo cordobés, Miguel Clariá, quien acompañó a Valencia y fue distinguido durante la ceremonia, resaltó lo vivido y recorrido profesionalmente con la llegada del talentosos y habilidoso jugador jujeño a Talleres de Córdoba acompañado por su compadre ofensivo, Antonio Rosa “La Pulga” Alderete, poniendo el acento que “con la aparición del “Rana” el federalismo se puso en práctica en el más popular de los deportes en el País”.

En la oportunidad, la escuela de fútbol de Malvinas, protagonista dela “Copa Jujuy”, fue reconocida como “abanderada” de la campaña contra el bullying por la Municipalidad.