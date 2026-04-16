El municipio avanza con el desmalezado masivo de espacios verdes en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha un amplio plan de desmalezado en el distrito de Alto Comedero, que abarcará 144 puntos estratégicos con el objetivo de recuperar espacios públicos y áreas verdes para el disfrute de la comunidad. El operativo contará con la participación de más de cien trabajadores y se desarrollará durante un período de dos meses.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó que la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de la Provincia, enmarcado en una planificación estratégica que tuvo en cuenta las intensas lluvias registradas durante el verano. “Estábamos esperando que pasara esta etapa para que las acciones que llevemos adelante tengan resultados duraderos”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de que los vecinos colaboren con el mantenimiento de los frentes de sus viviendas para sostener condiciones adecuadas de salubridad.

Asimismo, Altea subrayó que el objetivo no solo es mejorar el entorno urbano, sino también promover el uso de los espacios recuperados. “Queremos que las familias, emprendedores deportivos y culturales se apropien de estos lugares, porque donde hay presencia de la comunidad, los espacios se conservan mejor”, afirmó.

Por su parte, el director general de la Delegación de Alto Comedero, Iván Méri, explicó que el operativo responde al rápido crecimiento de la vegetación durante la época estival, lo que genera la necesidad de intervenciones de gran escala. “Vamos a trabajar en 144 lugares de todo el distrito, cubriendo la totalidad de los espacios públicos y verdes para que vuelvan a ser puntos de encuentro para las familias”, indicó.

El funcionario también detalló que las tareas ya comenzaron en el sector Bicentenario, sobre avenida La Quiaca, y se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del barrio. Además, adelantó que este tipo de operativos de gran magnitud se prevé nuevamente hacia fin de año, en función del comportamiento climático.

Desde el municipio remarcaron que este esfuerzo conjunto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo espacios de encuentro y promoviendo una ciudad más limpia, ordenada y saludable.