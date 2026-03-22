El mundo reacciona: Se activan medidas de emergencia ante la crisis energética global

Esta semana, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía se pusieron de acuerdo por unanimidad para ejecutar la mayor liberación de crudo de reserva jamás realizada.

Los precios del petróleo y el gas continúan al alza en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se extiende por tercera semana consecutiva. El cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, mantiene en alerta a los mercados globales ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

La falta de una solución inmediata ha llevado a múltiples países a implementar medidas para mitigar el impacto, desde restricciones al consumo hasta la liberación de reservas estratégicas, en un contexto de creciente volatilidad.

Asia

En Asia, donde aproximadamente el 80 % de las importaciones de petróleo dependen del estrecho de Ormuz, los efectos han sido especialmente severos. Países como India activaron poderes de emergencia para redirigir el gas licuado hacia los hogares, mientras que Sri Lanka reintrodujo un sistema de racionamiento mediante códigos QR y redujo la semana laboral a cuatro días.

Corea del Sur impuso su primer límite al suministro de combustible en casi tres décadas, mientras que Japón comenzó a liberar petróleo de sus reservas nacionales para estabilizar el mercado interno.

Otros países también han adoptado medidas de contención. Pakistán redujo la semana laboral y el consumo de combustible en el sector público, mientras que Vietnam, que solo posee reservas de petróleo para 20 días, promovió el trabajo remoto para disminuir la demanda energética.

En Filipinas se ordenó una semana laboral de cuatro días y recortes en el consumo energético estatal, mientras que Bangladés impuso límites diarios de combustible y cerró plantas industriales por falta de gas. En Tailandia, las autoridades instaron a reducir el uso de aire acondicionado.

Europa y EE.UU.

En Estados Unidos, los precios de la gasolina han aumentado cerca de un 30 % desde el inicio del conflicto, alcanzando un promedio de 3,84 dólares por galón, mientras que el diésel supera los cinco dólares, su nivel más alto desde 2022.

En Europa, las reservas de gas han caído por debajo del 30 %, complicando la capacidad de respuesta ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita parte del suministro de gas natural licuado del continente.

Aunque la Unión Europea no ha adoptado medidas conjuntas, varios países han implementado acciones individuales. Eslovenia limitó la compra de combustible a 50 litros diarios, mientras que Hungría y Croacia fijaron precios máximos para contener el impacto en los consumidores.

Por su parte, Serbia suspendió temporalmente las exportaciones de combustibles para garantizar el abastecimiento interno ante la creciente demanda.

Latinoamérica

Si bien la región no ha implementado medidas específicas, enfrenta los efectos del aumento de los precios del petróleo. Países productores como Colombia, Ecuador, México y Venezuela podrían beneficiarse por mayores ingresos fiscales y de exportación.

En contraste, los países importadores netos, como Argentina y Perú, junto con economías de Centroamérica y el Caribe, enfrentarían mayores costos energéticos que podrían afectar su crecimiento.

Países acuden a las reservas estratégicas

Este miércoles, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) se pusieron de acuerdo por unanimidad para sacar al mercado 400 millones de barriles de crudo de sus reservas de emergencia a fin de compensar las perturbaciones en el mercado petrolero.

«Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países», reza el comunicado de la agencia.

Se trataría de la mayor liberación de crudo de reserva jamás realizada, que superaría a los 182 millones de barriles sacados al mercado en 2022 tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano.

La reserva estratégica de petróleo de un país representa una reserva de crudo controlada por el gobierno que se mantiene en caso de interrupciones en el suministro o emergencias en el mercado energético.

Precio del petróleo

Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de combustibles.

El precio del Brent alcanzó este domingo los 114 dólares por barril, mientras que el del petróleo intermedio de Texas WTI se ha mantenido en torno a los 98 dólares. El petróleo de Oriente Medio alcanza niveles récord. Así, los precios de las marcas emiratíes Murban y Dubai rondan los 147 y 141 dólares por barril, respectivamente.

Al mismo tiempo, los precios del petróleo de Omán han superado los 162 dólares por barril, lo que supone un 76 % más que en diciembre.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán y más de 18.000 personas han resultado heridas, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

(RT)