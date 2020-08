El MTL (Movimiento Territorial de Liberación) Entregó bolsones de mercadería a sus afiliados

Palabras del referente Jorge Basualdo.

Buenas noches si así es justamente son mercaderías a través de los tramites que hacemos nosotros a través del MTL a nivel nacional, nosotros pertenecemos al MTL de CTA, casi todos los meses nos están llegando los alimentos que justamente es para los merenderos comedores que tenemos y para los compañeros nuestros, hoy estamos haciendo entrega desde el lunes empezamos con un cronograma estamos haciendo entrega, mañana viernes estaríamos terminando acá en San Pedro la otra semana se estaría haciendo en esperanza , los compañeros de San Salvador lo están haciendo, también arrancaríamos en Fraile pintado y en varias localidades no donde justamente están nuestros compañeros a diferentes puntos de la provincia y bueno esto es justamente a través de las gestiones que hacemos como organización a nivel nacional no.

¿Bueno cuantas personas estamos hablando que van a ser beneficiadas con la bolsa de mercadería?

Son más de 2mil compañeros que cada cuarenta días por lo menos estamos recibiendo estos alimentos que a nivel nacional vuelvo a decir justamente son muchos los tramites que hicimos y la gestión a nivel nacional con programas de empleo con cooperativas con proyectos productivos que ya han sido presentados inclusive tuvimos en el tema de los comedores y bueno hay un programa nacional que es de comedores y merenderos donde por primera vez estamos nosotros, vamos a ser asistidos por la nación por qué bueno muchas veces fue todo a pulmón nuestros compañeros se organizan en los barrios en los asentamientos para poder llevar un beneficio a aquellas familias que menos tienen que son muchísimos hoy en la provincia por este tema de la cuarentena bueno nosotros tomamos todo los cuidados que necesitamos que nuestros compañeros que no se enfermen lo tomamos, tomamos la distancia tomamos el tema como estamos haciendo ahora cuando estamos entregando la mercadería el tema del alcohol el tema del barbijo, nosotros llamamos a nuestros compañeros de que ha que cuidarse y hay que tomar todas las medidas, pero lamentablemente tenemos que estar en la calle no. Porque hay que salir a trabajar hay compañeros que están en los comedores en los merenderos las diferentes actividades que hacen nuestra organización la hacemos justamente con muchos compañeros en diferentes puntos de la provincia y siempre haciendo las gestiones que venimos haciendo a nivel nacional hemos tenido video conferencias con funcionarios del gobierno nacional y desde ahí se están resolviendo muchas cosas, justamente para que lleguen a los compañeros que menos tienen.

Bueno de acuerdo al listado que tienen ustedes de toda la gente que trabaja en el movimiento como están viniendo a retirar la mercadería, ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo ustedes?

Nosotros hemos arrancado el día lunes he con los compañeros impar que serian los programas nacionales y las capacitaciones de acá de la provincia continuamos el día martes con los compañeros par y el miércoles hemos arrancado con los compañeros de contingencia y de otro programa provincial, hoy en día jueves estamos terminando y estamos empezando con los compañeros que no cobran nada, bueno son compañeros que no tienen beneficio en la cual la venimos peleando para que ellos puedan tener y estamos digamos lo que llega tratamos de distribuirlos para que lo alcance para todos.

_ ¿Quiénes serían los más necesitados en estos momentos?

Son muchos compañeros en la provincia por eso justamente tratamos de que alcance para todos bueno siempre hay muchos compañeros que hacemos hasta lo imposible pero para que le llegue a todos los compañeros que más necesitan que están dentro de nuestra organización.

Por otro lado de acuerdo a la temporada del dengue, ¿Ya se pudieron comunicar con la agente de Defensa Civil para ver si van a comenzar a trabajar desde ahora en la lucha contra el dengue?.

Mira todavía no hemos tenido ninguna comunicación con ellos pero seguramente la vamos a tener ya nos vamos a organizar con los compañeros, hoy queremos terminar con la asistencia que estamos haciendo por que bueno hay que arrancar en otras localidades pero este si vamos a tener nosotros como digo como organización siempre tomamos toda la precaución porque nuestros compañeros no se enfermen no sean infectados por qué bueno como decimos desde la organizaciones sociales bueno están los compañeros que menos tienen bueno si te enfermas bueno quedamos a la de dios acá hay que cuidarse como sea y tratar de evitar que esto pase no.

(Corresponsal – Pedro Álvarez)