El MPA desarticuló un punto de venta “delivery” de drogas en El Carmen y secuestró más de $ 400 mil

La investigación permitió identificar a los involucrados y obtener las órdenes judiciales para allanar dos domicilios.

El Ministerio Público de la Acusación informa que, en el marco de investigaciones por narcomenudeo impulsadas por las fiscalías especializadas, con intervención de ayudantes fiscales y trabajo conjunto con personal policial y la Brigada de Monterrico, se realizaron allanamientos el pasado 12 de marzo de 2026 en la ciudad de El Carmen, que permitieron desarticular un punto de comercialización de estupefacientes.

Como resultado, se secuestraron dos teléfonos celulares, $ 406.000 en efectivo, quince fracciones de pasta base y diecisiete de cocaína, además de recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento y otros con restos que dieron positivo para clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

También se incautó una motocicleta 150 cc tipo cross, utilizada para la venta bajo modalidad delivery.

En tanto, ayer lunes 16 de marzo se realizó la audiencia imputativa y de prisión preventiva ante el juez de control, Dr. Pablo Pullen Llermanos. A solicitud del fiscal, Dr. Luis De Aparici, se imputó al único detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se dictó su prisión preventiva por 30 días.

Las actuaciones continúan a fin de profundizar la investigación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de las denuncias anónimas, que pueden realizarse a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar o mediante los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.