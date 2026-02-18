El MPA de Jujuy distribuyó fondos provenientes de subastas de bienes decomisados en causas de narcomenudeo

El monto distribuido entre las carteras de Seguridad y Salud de la provincia supera los 75 millones de pesos

El Ministerio Público de la Acusación, a través del procurador general, Dr. Alejandro Bossatti, dispuso mediante la Resolución PG34/2026, de fecha 9 de febrero, la distribución de los fondos obtenidos a partir de la subasta de bienes decomisados en causas vinculadas al narcomenudeo, conforme a las facultades conferidas por la normativa vigente.

La medida se adopta en el marco de lo establecido por la Ley N° 6363 y la Ley N° 6243, las cuales determinan que los recursos provenientes de decomisos deben destinarse de manera específica a la lucha contra el narcotráfico y la venta al menudeo de estupefacientes, así como a acciones de prevención y rehabilitación vinculadas al consumo problemático, dentro de las competencias de cada organismo interviniente.

En ese contexto, y una vez deducidos los gastos correspondientes, se dispuso la distribución de los fondos disponibles provenientes de cinco subastas efectivizadas durante los años 2024 y 2025, los cuales fueron asignados de la siguiente manera:

$ 50.231.853,06 al Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación y combate del narcomenudeo;

$ 25.115.926,53 al Ministerio de Salud, para el desarrollo de programas de prevención y rehabilitación de personas afectadas por el consumo problemático; y el remanente fue asignado al Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de reforzar las acciones judiciales vinculadas a este tipo de delitos.

Desde la Procuración General se destacó que esta decisión da cumplimiento a la manda legal vigente y reafirma el compromiso institucional de destinar los recursos obtenidos del delito al fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la seguridad, la justicia y la salud.