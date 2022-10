El Polo Obrero en contra del Refuerzo Alimentario

El dirigente nacional del Partido Obrero, Sebastián Copello se encuentra en la provincia de Jujuy y se refirió esta mañana al Refuerzo Alimentario implementado por el gobierno nacional. Desde ayer se iniciaron la inscripción en ANSES.

El referente del Movimiento Obrero Sebastián Copello comentó, “se supone que es un refuerzo alimentario pero que no refuerza nadie porque nadie se puede anotar y si uno mira los requisitos uno no puede tener Potenciar Trabajo, trabajo registrado obviamente, asignación universal por hijo, billetera virtual es decir abarca un universo pequeño, va a ser mínima la cantidad de gente que se pueda anotar y no es un refuerzo alimentario para los indigentes, además es un monto mínimo porque en la segunda cuota se cobra en diciembre pero estará bajo 10 puntos de inflación más”.

A lo que agrego, “por lo tanto estamos ante una burla del gobierno que es para disimular el ajuste que están haciendo, un bono digitado por el Fondo Monetario Internacional y hoy se está votando un presupuesto 2023 que tiene recortes en todas las jurisdicciones, hay recortes hasta en los alimentos para los niños que la UNICEF ha denunciado y sobre todo este bono no lo puede cobrar nadie, es un bono para indigentes que no lo pueden cobrar los indigentes, por ello lo denunciamos y decimos que tiene que haber realmente un IFE que abarque a un universo de 11 millones de personas como lo fue en 2020 y ahora en este caso no va a ser ni 1 millón de personas que se anoten”.

Luego mencionó, “no se puede cobrar por tener una billetera virtual o un monotributo mínimo, al igual que aquellos que tienen una asignación no lo van a poder cobrar y no es como los presentaron si bien Massa dijo que con el ingreso del dólar soja iban a dar algo para los más pobres, pero no fue así y nosotros con nuestros impuestos le financiamos a los sojeros un dólar a 200 con una emisión monetaria de miles de millones de pesos y lo que devuelven es un bono que no lo puede cobrar nadie, entonces estamos ante un gobierno que gobierna para el Fondo Monetario Internacional y los sojeros, a los sectores más empobrecidos no les dan nada, es decir que se acabó la mentira del gobierno nacional popular, es un gobierno reaccionario antes los reclamos populares”.

Además remarcó, “nuestro reclamo también es el salario mínimo que hoy está por debajo de la línea de indigencia que no llega a 56.000, el salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar que están 128.000 y no puede ser que el salario mínimo esté bajo, por lo tanto acá en Jujuy tenemos a los docentes por debajo de la línea de la pobreza, tenemos estatales que son jornalizados municipales que ganan 20.000 mil pesos, es decir que estamos los trabajadores cayendo en la pobreza, no solo los desocupados sino también los ocupados y esto es responsabilidad del gobierno de Morales también que aprobó el consenso fiscal y que reduce las transferencia a las provincias del gobierno nacional, asimismo aprobó el pacto con el FMI y que consiste en tirar a la pobreza, a los trabajadores municipales, docentes, enfermeros, para juntar los dólares y pagar la deuda que tiene la provincia”.

Para finalizar Copello remarcó, “hay un intento de dividir a los trabajadores, en este caso frente a la crisis que estamos viviendo tratan de mostrar al que tiene un salario como un privilegiado y tratan de mostrar al planero como alguien que vive del Estado es decir, que acá ningún trabajador tiene ningún tipo de dignidad y nosotros estamos peleando por la unidad de ocupados y desocupados. El que tiene un plan tiene que pelear por trabajo genuino y tenemos que reforzar la lucha de los trabajadores ocupados y si el docente pelea por su salario refuerza al desocupado, si los desocupados pelean por trabajo genuino y por aumento de los programas sociales también refuerza la lucha de los docentes, entonces hay que unirse como por ejemplo los trabajadores del neumático que se apoyaron en el movimiento piquetero de Buenos Aires en su lucha y van a cerrar con 10 puntos por arriba”.