El motivo por el que Wanda Nara se quebró en llanto durante una entrevista

La empresaria fue abordada por Intrusos a la salida de un boliche junto a L-Gante y fue consultada por varios temas. “A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen”, dijo la mediática.

Wanda Nara se quebró en llanto en plena entrevista con Intrusos luego de que el periodista le consultara por las denuncias penales que le hizo Carmen, su exempleada.

Sin embargo, la empresaria aclaró que sus lágrimas no eran solo por su exempleada, sino también por los ataques que recibe a diario.

“Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele”.

Y agregó: “A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen”.

Sobre la demanda de Carmen, Wanda fue tajante: “Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la Justicia y que se haga Justicia”.

El jueves pasado Wanda Nara y L-Gante estuvieron en el boliche Pinar de Rocha, donde el cantante de cumbia 420 presentó “El último romántico”. En ese lugar fueron abordados por el periodista del programa de América y se los pudo notar a los dos muy “acaramelados”.

Hace unos meses, Wanda Nara fue consultada por todos los medios en el Aeropuerto de Ezeiza por su crisis con Mauro Icardi en ese entonces y el escándalo que tenía con Carmen, su empleada de la casa de campo de Milán.

“No puedo responder tantas cosas a la vez. Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, la verdad no tuve tiempo para ver mucho”, explicó por entonces.

Carmen sostuvo en ese tiempo que no había cobrado su sueldo en casi tres meses y denunció estar “retenida” por la familia Icardi en Milán.

“Me parece rarísimo y me sorprende un montón… Es increíble que no puedo hablar ni con la gente que conozco. Conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió. No es verdad que no cobra hace tres meses”, se defendió Wanda.

(Cadena 3)