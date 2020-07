El Mono Burgos ya piensa en su carrera como DT: Dónde le gustaría arrancar y ¿un guiño a River?

El ayudante técnico del Cholo Simeone dejará el Atlético Madrid a final de temporada para seguir su camino como entrenador principal.

En el Atlético Madrid hay una aire de tristeza. No por el tema futbolístico, ni mucho menos por una cuestión dirigencial. Hay tristeza porque Germán Burgos dejará de pertenecer a la institución para empezar un camino como DT principal. El Mono estará junto al equipo las dos fechas que restan de la liga y lo que dure la participación del equipo en la Champions League. Después se irá, tras más de 14 años acompañando al Cholo Simeone.

En una entrevista con la cadena SER, el Mono reflexionó sobre dónde le gustaría comenzar a entrenar y señaló que lo ideal sería hacerlo en España.

Los primeros pasos tienen que ser en España porque tengo un crédito para tratar de trabajar acá”, dijo Burgos sin adelantar su posible destino cuando deje al equipo rojiblanco.

En la entrevista también surgió la pregunta sobre la posibilidad de dirigir River, la que descartó por el momento. “En River no tengo ninguna prisa y está Gallardo”. Sin embargo no cerró la puerta: “Se va a dar naturalmente”.

“En los lugares que he estado creo que he dejado mis semillas ahí, no tengo ninguna prisa, hay que tomar las mejores decisiones”, añadió el ‘Mono’ Burgos, que reiteró que se va del equipo colchonero porque se siente preparado para iniciar su carrera como primer técnico.

“Después de mucho tiempo, entendí que ya era momento de iniciar el camino solo y que con la experiencia que he logrado durante más de 10 años en equipos ya puedo hacerme cargo de los mandos de alguno. Cuando se lo dije al Cholo, me dijo lo de siempre, que él no tiene la capacidad para no dejar volar a la gente. No sólo ha pasado conmigo, también con otras personas que van moviéndose. Somos gente de fútbol, así que estas cosas se entienden rápidamente”, indicó e Mono.

Por último, reiteró su sueño de ganar la Champions League con el Atlético Madrid, que se vio frustrado en dos oportunidades, 2014 y 2016, tras las caídas ante el Real Madrid, el eterno rival.

“No sólo yo sueño con retirarme con la Champions. El fútbol sabe que merecemos otra oportunidad más. La vamos a intentar ganar”, concluyó Burgos, cuyo equipo está clasificado.

(TN.com)