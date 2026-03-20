El ministro Manzur recorrió hospitales de Tilcara y Maimará y anunció mejoras

El ministro de Salud encabezó este viernes reuniones de trabajo con los equipos de ambas instituciones.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que el ministro José Manzur, junto al gabinete de nivel central, encabezó este viernes una nueva jornada de trabajo en territorio en la Región de la Quebrada, con visitas a los hospitales de Tilcara y Maimará, donde junto a equipos de Nivel Central se fortaleció la articulación con los servicios de salud y se avanzó en la proyección de mejoras en la atención, entre otras áreas que tienen como centro el beneficio de la población.

“Seguimos recorriendo nuestros hospitales y establecimientos sanitarios. En este caso, con las primeras visitas en la Quebrada, donde con gran parte del gabinete nos reunimos con los equipos directivos y de las diferentes áreas para actualizar ejes de trabajo, por supuesto conocer necesidades en terreno y a partir de estos encuentros, avanzar en las decisiones estratégicas en infraestructura, en recursos humanos y en atenciones a la comunidad”, expresó el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur.

Asimismo, en la jornada, Manzur destacó el trabajo de los equipos en hospitales Salvador Mazza y Miguel Ángel Miskoff y valoró “el compromiso muy importante con la gente y con la salud, trabajando permanentemente en sus localidades y en las amplias zonas rurales que tienen a cargo donde el sistema público de Jujuy llega con asistencia integral”.

En tanto, en ambos hospitales se realizó la entrega de equipamiento informático destinado a fortalecer la implementación de la historia clínica digital, consolidando el proceso de modernización y optimización de la gestión sanitaria en el sistema público provincial. Por último, el ministro agradeció la organización y la disposición operativa de ambas unidades hospitalarias en vísperas de las peregrinaciones a Punta Corral.

Mejoras en el Hospital de Tilcara

Tras la visita del ministro Manzur, la directora de Gestión de Salud del Hospital Salvador Mazza, Ximena Salinas, ponderó la posibilidad de “mostrar el trabajo de nuestro equipo, las fortalezas y las acciones internas que se desarrollan, así como las gestiones institucionales que logramos desde nuestra administración”.

En tanto, destacó que a través de distintas herramientas se logra mejorar la gestión y el trabajo que de todos los días junto a la comunidad.

Respecto a las mejoras en marcha, Salinas señaló que “estamos optimizando los espacios de la sala de internación, de esterilización y avanzando con la instalación de cámaras de seguridad en distintas áreas y ampliamos los espacios de guardado para acompañar el trabajo de los equipos”.

Trabajo y proyección en Maimará

Desde el hospital local destacaron la importancia de la visita del ministro y su equipo de Nivel Central, instancia que permitió recorrer consultorios, guardia, maternidad y diferentes servicios como rayos, farmacia, estadística, fonoaudiología y kinesiología, poniendo en valor los avances y el fortalecimiento institucional alcanzado en los últimos años. Asimismo, se subrayó el acompañamiento permanente del Nivel Central como un eje clave para sostener y mejorar la atención.

“Muy agradecidos por la visita del ministro y todo su equipo. Pudimos recorrer los distintos servicios del hospital y mostrar los avances y el fortalecimiento que venimos teniendo en estos años. También es muy importante seguir contando con el acompañamiento del Nivel Central para nuestra comunidad”, expresó el director del hospital de Maimará, Sergio Salva.