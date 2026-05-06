El ministro de Hacienda se reunió con el intendente de Purmamarca

En el encuentro se abordaron diversos temas desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.

En el marco de los encuentros que se llevan a cabo con los municipios y comisiones municipales, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se reunió con el intendente de Purmamarca, Humberto López.

Tras su paso por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, López manifestó: “Se solicitó esta audiencia para coordinar acciones respecto a temas puntuales en materia financiera, oportunidad en la que pudimos analizar aquellas que requieren atención prioritaria”.

Asimismo, el intendente agregó: “Sabemos de la complicada situación económica que se vive en todo el país y de la que no somos ajenos. Aquí sigue siendo necesario hablar de jubilaciones, asistencia financiera y otros asuntos de importancia. Así también, de no ser por el gobierno provincial que nos ayuda, no podríamos cumplir los compromisos para con nuestro personal y la comunidad. De modo que continuaremos conversando para ver de qué manera podemos solucionar estos problemas que hoy nos preocupan”.

Desde Hacienda se continúa trabajando en apoyo a diferentes iniciativas, propias y de los distintos sectores y actores sociales, desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.