El ministro de Hacienda participó en las fiestas patronales de Catua

En Catua, Susques, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, participó de las fiestas patronales en conmemoración a la Virgen del Carmen.

En representación del Gobierno de la Provincia, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, estuvo presente en las celebraciones de la localidad de Catua, en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la comunidad.

Durante la jornada, el funcionario presenció la Santa Misa, procesión, acto protocolar y desfile cívico-militar y del parque automotor, acompañando a autoridades locales como la comisionada anfitriona, Vanesa Soriano, junto a referentes comunales, instituciones y vecinos. Posteriormente, la agenda continuó con más actividades culturales y festivas.

En la oportunidad, el ministro de Hacienda también llevó un mensaje alentador para los habitantes. «Felicito a todos los habitantes de esta la localidad, renovando la intención de continuar trabajando de manera conjunta, entre Provincia y Comisión Municipal, en búsqueda del bienestar de la gente y en apoyo a su crecimiento», comentó Cardozo.

Asimismo, destacó que «estas celebraciones son una instancia de encuentro y fortalecimiento de la identidad cultural, donde se visibiliza el valor de los eventos religiosos y sociales que año tras año convocan a los vecinos de Catua y de jurisdicciones aledañas».

De esta manera, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con las diferentes localidades y comunidades, acompañando sus tradiciones y trabajando mancomunadamente por el desarrollo de cada rincón de Jujuy.