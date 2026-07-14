El Ministerio Público de la Acusación firmó convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los canales de denuncia y hacer más accesible el servicio de justicia, el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy firmaron un convenio de colaboración institucional para fortalecer la difusión de la campaña «Denuncias Web mediante Código QR».

El acuerdo fue suscripto en el Salón de los Intendentes del edificio municipal por el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge. El procurador general estuvo acompañado por el procurador general adjunto, Diego Eduardo Chacón.

A través de este convenio, ambas instituciones trabajarán de manera articulada para ampliar el alcance del sistema de denuncias web del MPA mediante la incorporación de códigos QR en dependencias municipales y otros espacios de atención al público. Esta acción permitirá que cualquier ciudadano pueda acceder desde su teléfono celular al formulario oficial de denuncias, utilizando un canal digital seguro, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La iniciativa busca simplificar el proceso de radicación de denuncias y acercar una herramienta tecnológica que permita a los ciudadanos comunicarse con el Ministerio Público de la Acusación de forma más rápida, sencilla y accesible. De esta manera, se amplían las posibilidades de acceso al sistema de justicia, especialmente para aquellas personas que, por distintos motivos, encuentran dificultades para concurrir personalmente a una dependencia judicial.

Además de promover la difusión de esta herramienta en distintos espacios municipales, el convenio contempla acciones conjuntas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y generar información estadística que contribuya al análisis de la conflictividad social. Estos datos permitirán fortalecer las estrategias de prevención e investigación penal, resguardando en todo momento la identidad y la confidencialidad de las personas que utilicen este canal de denuncias.

La firma de este convenio representa un nuevo paso en el proceso de modernización que impulsa el Ministerio Público de la Acusación, incorporando soluciones tecnológicas orientadas a brindar un servicio de justicia más cercano, accesible y eficiente. Asimismo, reafirma el compromiso de la institución de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con los gobiernos locales para desarrollar herramientas que respondan a las necesidades de la comunidad y faciliten el acceso de los ciudadanos a la Justicia.