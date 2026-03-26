El Ministerio de Modernización al servicio de la Industria

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Dra. Isolda Calsina y la diputada Alejandra Mollón, recorrieron el Parque Industrial de Perico.

En el lugar, visitaron la planta industrial china Tsinshang, que recientemente se puso en funcionamiento generando 300 puestos de trabajos genuinos para los jujeños.

En la oportunidad fueron recibidas por el gerente de la empresa Santiago Bustelo, quien junto a su equipo técnico, las acompañaron durante el recorrido por la planta, y las interiorizaron sobre la producción de insumos y la importancia que reviste la inversión para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Tras el recorrido por la planta industrial, mantuvieron una reunión junto a sus respectivos equipos de trabajo, dónde acordaron trabajar en conjunto para avanzar en herramientas de digitalización de trámites para agilizar procesos y facilitar el trabajo del sector productivo.

Bustelo se mostró muy agradecido por la visita de la Ministra y la legisladora. En este sentido valoro el plan de planificación y modernización que lleva adelante la provincia considerándolo fundamental para el fomento de las inversiones y el desarrollo industrial.

Por su parte Calsina y Mollón destacaron la fuerte apuesta de la empresa china en nuestra provincia, la capacitación y generación de trabajo para los jóvenes, y su compromiso con el desarrollo de la provincia.