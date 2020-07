El mensaje sorpresa de Fede Bal para Carmen Barbieri en Cantando 2020: “Los dos pólipos que me sacaron son benignos”

Antes de que inaugure el nuevo ciclo de eltrece, la actriz escuchó emocionantes noticias de parte de su hijo.

Hace dos semanas, Fede Bal sorprendió a su madre con la mejor de las noticias al anunciarle que se había curado del cáncer de intestinos que le detectaron en marzo. En su debut como participante de Cantante 2020, Carmen Barbieri volvió a emocionarse como la primera vez al escuchar el mensaje que su hijo le envió en esta ocasión.

“Yo pensé que iba a estar acá”, dijo la actriz antes de que la producción le hiciera oír un mensaje que envió el joven para su mamá. “Viejita, perdoná. Ahora estoy por entrar en un Zoom a una reunión que tengo con Fernando, que estoy escribiendo un unipersonal, ¿si? Pero quería contarte una buena noticia”, comenzó Fede.

“Me llamó recién el doctor y me dijo que los dos pólipos que me sacaron son benignos y donde estaba el cáncer no arroja nada negativo. Así que (son) mejores noticias para que vayas y la rompas y te diviertas y pienses solo en vos”, agregó Bal.

“Muchas veces me caí, muchas veces me levanté. Todo el mundo me llama ‘La leona’ porque mi hijo me bautizó así pero esta última vez fue muy difícil levantarse. Estoy acá, feliz y esto me sana, me cura. Es trabajo, es lo que sé hacer y me gusta”, concluyó Carmen, emocionada.

(Ciudad Magazine)