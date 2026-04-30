El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada

La noticia trascendió en horas de la tarde y antes del mediodía daría una conferencia de prensa Manuel Adorni.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

Además, se anuncia que para este lunes habrá una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todavía no se informó si habrá preguntas y de haberlas si se sortearán los periodistas.

Las razones que expuso el Gobierno para cerrar la sala

“Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”, expresó Javier Lanari, vocero oficial, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que no indicó hasta cuando se extenderá la prohibición, aclaró que la medida se adoptó con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

Lanari se refirió ese modo a la decisión del presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983, de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, la medida obedeció a una filmación no autorizada que habría realizado un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por la Casa Militar, el organismo que tiene a su cargo la seguridad del Presidente y de la sede gubernamental.

#AgenciaNA