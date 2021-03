El lunes inician medidas de fuerza trabajadores de la Defensoría del Pueblo de Jujuy ante la falta de respuestas

Reclaman pasar a planta permanente, dado que ya van a ser 18 años que viene funcionando esta Defensoría, sin que, hasta la fecha cuente con algún personal en esta situación.

Luego de esperar la intervención y solución por parte de los ministros del Ejecutivo Provincial sobre el pase a Planta Permanente de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo de Jujuy y al no tener respuesta, APL tomará medidas de fuerza el próximo lunes.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Guillermo Batallanos luego de dialogar con los trabajadores de la Defensoría del Pueblo comentó, “la Defensoría se creó el 25 de septiembre del año 2003 y al día de la fecha no hay ningún compañero en planta permanente, pero el gobernador hace años expreso aquellos que cumplían 5 años de trabajo continuo en la administración pública pasarían a planta permanente. Esto no se cumplió, por esto presentamos la semana pasada una nota pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo a cargo del ministro Álvarez García, nos reunimos el día lunes y tampoco no se avanzó absolutamente nada”.

En este sentido agregó el dirigente gremial, “nuevamente presentamos otra nota con reserva, ya que ahora hay que presentar previamente una nota con reserva para realizar un paro o medida de fuerza para este lunes de acuerdo a la ley. De las 60 personas que trabajan hoy en la Defensoría del Pueblo, un promedio de 43 compañeros tendría que acceder a planta permanente de acuerdo a lo anunciado por el gobernador”.

En cuanto al encuadre legal explicó Batallanos, “el pase a planta permanente se aprobó por la Cámara, lo único que se diferencia es la situación de revista, que es un papel administrativo dado que en el presupuesto anual que se aprobó el año pasado ya están previstos los sueldos, son los mismos, lo único que cambia es el papel que les da a los compañeros de la Defensoría la seguridad y tranquilidad laboral de pasar de ser contratado a planta permanente”.

Con respecto a los contratiempos que les genera no ser de planta permanente señaló, “los compañeros, todos los años deben renovar la obra social del Instituto de Seguro, porque en diciembre automáticamente les dan de baja, por eso tienen que volver a hacer los trámites en enero volver a contar con su carnet. Así también, el otro gran problema que tienen es que no pueden acceder a créditos, por más que estén bancarizados, si alguno quiere sacar uno mayor a 12 cuotas, no pueden, no tienen el respaldo de su seguridad laboral o de planta permanente”.

Por otra parte comentó sobre otras gestiones realizadas por APL y expresó, “hablamos con el doctor Javier De Bedia quien está en pleno conocimiento de todo, desde la primera presentación al Ministerio de Trabajo, está al tanto de cada paso que realizamos y ya le informamos que el día lunes iniciamos con medidas de fuerza, el intercederá con el Poder Ejecutivo para que les den solución a esta problemática, ya que esto depende exclusivamente del Poder Ejecutivo porque hay un expediente en el Ministerio de Hacienda, en la cual el ministro de Hacienda en paritarias del año pasado se compromete verbalmente a convocarnos y ver quienes estaban en condiciones para pasar a planta permanente, hasta el día de hoy no hemos tenido contacto, intentamos comunicarnos a su teléfonos o WhatsApp pero no nos atendió”.

Para finalizar recalcó, “solo pedimos justicia y solución de acuerdo a lo expresado por el gobernador y el ministro Carlos Sadir, que los compañeros iban a pasar a planta permanente pero hasta el día de la fecha no hay nada, los compañeros y el gremio se cansaron de espera es por esto que realizaremos esta medida de fuerza el día lunes y si no hay respuesta ampliaremos las medidas de fuerza hasta el martes con posibilidad de movilizarnos al Ministerio de Trabajo para solicitar la intervención”.