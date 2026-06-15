El “Lobo” se mentaliza para recibir a Nueva Chicago

Gimnasia y Esgrima de Jujuy dejó atrás la trabajada victoria ante San Martín de San Juan para enfocarse en recibir a Nueva Chicago.

En el marco de lo que será una semana intensa y movida, ya que tendrá dos partidos en siete días, con el objetivo de estirar la buena racha y terminar la primera ronda de la Primera Nacional lo más alto posible.

Al respecto, el delantero Octavio Bianchi, encargado de desatar los gritos de gol en el último partido, expresó que la preparación para este próximo desafío “viene bien”, afirmando que “tenemos todo para sacar el partido adelante”.

Señaló que “llegamos con un envión importante por haber sumado tres puntos” y destacó que “en este corto período de tiempo que tenemos para trabajar, mantenemos el foco en el partido contra Chicago”.

Asimismo, enfatizó que “este ritmo de competencia nos beneficia”, a fin de “poder sacar la mayor cantidad de puntos en lo que queda de la primera rueda” y, de esa manera, “poder terminar lo más alto posible”.

Por otra parte, Bianchi destacó que volver a convertir “me pone contento y suma confianza”, para luego completar sus declaraciones subrayando que “voy a seguir trabajando duro para que vengan más goles”.

Es oportuno recordar, que el “Lobo” cerró su participación en la fecha 18 de la Primera Nacional con 30 unidades, a solo tres de la cima de la Zona “B”. En caso de derrotar al «Torito», los dirigidos por Hernán Pellerano alcanzarán en la punta a Atlanta.