El “Lobo” no pudo con Quilmes y apunta a corto plazo recuperarse

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no logró imponer su juego en su visita a Quilmes y perdió 2 a 0, en el encuentro correspondiente a la reprogramada fecha 21 de la Primera Nacional.

El equipo jujeño sigue liderando la Zona “B” con 41 unidades y el lunes próximo tendrá una nueva oportunidad de levantarse cuando reciba a Tristán Suárez.

Los goles fueron anotados por Agustín Lavezzi a los 73’ y a los 93’.

Fue una parada en falso en el “Centenario”, pero todavía queda un largo camino por recorrer y el torneo recién empieza a definir su temperatura real.

En un certamen tan extenso y una categoría sumamente pareja y desgastante, los traspiés forman parte del recorrido habitual de cualquier protagonista, inclusive de los que aspiran a pelear arriba.

El calendario no da tregua. La agenda apretada de la Primera Nacional marca el ritmo del día a día y exige una rápida recuperación anímica y futbolística, entendiendo que hay muchos caminos por transitar y una gran cantidad de puntos en juego que mantendrán la exigencia al máximo nivel en las próximas semanas.

Síntesis:

Quilmes 2: Gonzalo Marinelli; Thomas Ortega, Lucas Romeo, Ariel Kippes y Agustín Bindella; Gonzalo Vega, Ramiro Martínez, Agustín Bolívar y Axel Batista; Aarón Spetale y Ulises Vera. DT Emanuel Trípodi.

Gimnasia y Esgrima 0: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; Francisco Maidana, Hugo Soria, Francisco Molina y David Gallardo; Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT Hernán Pellerano.

Goles: Agustín Lavezzi (75’) y (90’) Quilmes.

Amonestados: En Quiles; Ramiro Martínez y Ariel Kippes. En Gimnasia Mauro Cachi y Hugo Soria.

Cambios: En Quilmes; Juan Yangali por Gonzalo Vega, Agustín Lavezzi por Ramiro Martínez, Pio Bonacci por Agustín Bindella y Tomás Ortega por Aarón Spetale. En Gimnasia; Abel Argañaraz por Octavio Bianchi, Cristian Menéndez por David Gallardo, Maximiliano Casa por Delfor Minervino, Claudio Pombo por Mauro Cachi y Federico Paradela por Francisco Maidana.