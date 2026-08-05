El “Lobo” da vuelta la página y visita hoy a Quilmes

El partido postergado entre Gimnasia y Esgrima y Quilmes se disputará este miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional.

Este miércoles, 5 de agosto, en horario de las 19, Gimnasia y Esgrima se medirá con Quilmes en el estadio «Centenario – Ciudad de Quilmes», por la reprogramada fecha 21 de la Primera Nacional 2026 – Zona «B».

Juan Cruz Robledo, será el encargado de impartir justicia y estará acompañado por Pablo Gualtieri, asistente 1; Agustín Méndez, asistente 2; y el cuarto árbitro, Mariano Negrete.

El «Lobo» afrontará este compromiso con 41 unidades, cantidad que le permite ser el único puntero de la Zona «B».

Por su parte, el «Cervecero» llega en la 15° posición con 25 unidades.

Maximiliano Casa: “No cambiamos nuestra idea de juego”

De cara al encuentro, el delantero del «Lobo» Maximiliano Casa, destacó que «estamos trabajando bien para este partido», ponderando que «mantenemos el enfoque, sabiendo que todos los rivales son duros».

Se refirió al hecho de jugar en condición de visitante, indicando que Gimnasia «no cambia su manera de plantarse ante cualquier equipo», dejando en claro que se buscará el partido desde el minuto uno.

En tanto, Casa puso en alza al grupo que integra, subrayando que «somos muy unidos, eso todos lo pueden ver y se refleja en el rendimiento dentro del campo de juego». «El trabajo colectivo está por encima de lo individual», recalcó.

Asimismo, enfatizó que el club «está atravesando un momento extraordinario», presente que «tenemos que aprovechar para alcanzar el objetivo que todos queremos».

En esta línea, finalizó sus declaraciones llamando a «seguir apoyándonos el uno al otro durante este segundo semestre, ya que necesitaremos el respaldo de todos».