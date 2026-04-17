El ISJ y gestión del Colegio Farmacéutico de Jujuy consolidan una red de 60 farmacias para la entrega de pañales

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), en articulación con el Colegio Farmacéutico de Jujuy, implementa un sistema de distribución de pañales descartables que ya alcanza a 60 farmacias de la red Colfarjuy.

El esquema busca garantizar una cobertura territorial más amplia y facilitar el acceso a los afiliados en distintos puntos de la provincia.

La medida forma parte de un proceso de reorganización del sistema de entrega mensual de insumos, que dejó atrás el modelo de punto único para avanzar hacia una red de farmacias distribuidas estratégicamente en el territorio jujeño.

Red de farmacias en expansión

Actualmente, 60 farmacias adheridas integran el circuito de entrega de pañales descartables del ISJ. La red continúa en crecimiento con la incorporación progresiva de nuevos establecimientos en distintas localidades del interior.

El presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Gustavo Martínez, destacó la articulación con la obra social provincial al señalar que «permite fortalecer el rol de la farmacia comunitaria como punto de acceso sanitario, acercando prestaciones a los beneficiarios sin necesidad de grandes traslados».

El sistema contempla que los afiliados puedan retirar los insumos en la farmacia más cercana a su domicilio, lo que reduce tiempos de espera y mejora la disponibilidad del servicio en todo el territorio provincial.

Descentralización del servicio

El nuevo modelo reemplaza el esquema centralizado anterior, donde la entrega se realizaba en un único punto, por una red profesional distribuida en distintas zonas urbanas y del interior.

Este cambio apunta a mejorar la eficiencia operativa del sistema y garantizar una atención más cercana para los beneficiarios del Instituto de Seguros de Jujuy.

Finalmente, cabe destacar la estrategia de descentralización porque permite optimizar la logística de distribución y fortalecer el vínculo entre la obra social y las farmacias adheridas.

Cobertura y próximos pasos

La red de farmacias Colfarjuy continúa ampliándose con la incorporación de nuevos puntos de dispensa en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de alcanzar una cobertura total del sistema.

Desde el ISJ y el Colegio Farmacéutico de Jujuy indicaron que el esquema se encuentra en proceso de consolidación y expansión progresiva, en función de la demanda de los afiliados y la disponibilidad territorial.

La lista actualizada de farmacias adheridas y zonas de atención se encuentra disponible para consulta: