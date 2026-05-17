El ISJ avanza en la mejora de servicios para afiliados sobre la entrega de pañales y otros programas

Autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy concretaron un encuentro con referentes del Centro de Propietarios de Farmacias y del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes del Centro de Propietarios de Farmacias y del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones conjuntas que se vienen desarrollando en el marco de los programas que implementa la obra social provincial.

El encuentro, encabezado por el presidente del ISJ, David Arias, permitió evaluar aspectos operativos, entre ellos la entrega de pañales a través de la red de farmacias de la provincia. Asimismo, se ajustaron detalles sobre el funcionamiento del sistema y se avanzó en la actualización de los valores de la cartera fija en función del consumo real, temas que continuarán siendo abordados en una próxima reunión.

En el marco del diálogo, se reconoció especialmente el esfuerzo que realizan las farmacias de toda la provincia para sostener el stock de medicamentos, en un contexto de mayor demanda asociada a las patologías respiratorias propias de esta época del año.

Participaron además del presidente del ISJ, David Arias; el vocal 1°, Ezequiel Vega; la presidente del Centro de Propietarios de Farmacias, María Velia Fernández; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, entre otras autoridades.