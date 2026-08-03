El ISJ alertó sobre cuentas falsas que ofrecen beneficios para estafar a afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy advierte y recuerda que no ofrece servicios ni prestaciones a través de redes sociales y WhatsApp.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) advierte a sus afiliados y comunidad en general que NO ofrece servicios ni prestaciones a través de redes sociales y WhatsApp.

La obra social hace esta alerta en atención a cuentas de redes sociales y WhatsApp oportunamente detectadas, las cuales de manera ilegal ofrecen beneficios, aparentemente con fines de cometer estafas y fraudes.

El ISJ nunca solicita datos personales por WhatsApp, redes sociales ni llamados telefónicos.

Asimismo, hace saber que fueron activados los mecanismos legales correspondientes, a los efectos de esclarecer la situación denunciada e identificar a sus autores.