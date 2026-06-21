El ISJ acreditó el Pronto Pago correspondiente a la primera quincena de junio

Este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

El Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informó que este viernes 19 de junio se efectuó la acreditación correspondiente a la primera quincena del mes de junio por consultas médicas, a través del sistema “Pronto Pago”.

Recordemos que esta modalidad digital, permite a los prestadores agilizar la presentación de la documentación ante el ISJ, optimizando así los tiempos de liquidación de las consultas médicas brindadas a los afiliados.

Asimismo, se aclara que este sistema contribuye a garantizar una atención de calidad al afiliado de la obra social provincial, evitando demoras y facilitando el acceso a la Credencial Digital del ISJ, herramienta que también permite la autorización de recetas médicas de manera ágil y segura.

Finalmente, el Directorio aclaró que este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.