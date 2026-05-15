El intendente Jorge recibió a autoridades de El Carme y analizaron la situación del transporte interurbano

El intendente de Raúl “Chuli” Jorge recibió al jefe comunal de El Carmen, Victor Hugo González, junto a concejales de esa ciudad, en el marco de una reunión destinada a abordar la problemática vinculada a las paradas del transporte interurbano de pasajeros y avanzar en soluciones conjuntas que mejoren la movilidad entre ambas localidades.

Durante el encuentro, del que también participaron el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini, se analizaron distintas inquietudes planteadas por vecinos de la ciudad carmense respecto a las modificaciones y organización del sistema de transporte.

En este contexto, el intendente Raúl Jorge destacó la importancia del diálogo y del trabajo articulado entre los municipios de la región, “celebramos y agradecemos la visita. Vamos a trabajar de manera mucho más cercana en todo lo relacionado con las problemáticas comunes de nuestras ciudades. Nuestro objetivo es abordar también los temas vinculados al tránsito en una ciudad compleja y muy concentrada, donde debemos encontrar soluciones internas, teniendo en cuenta además la aparición de nuevos factores, como las aplicaciones de transporte, que generan nuevos desafíos para la movilidad en una ciudad que ya no puede expandirse más”.

Asimismo, remarcó la necesidad de construir soluciones sostenibles y consensuadas. En ese sentido, sostuvo que es fundamental dialogar y abordar las problemáticas que atraviesa El Carmen, con el objetivo de impulsar proyectos sustentables y viables que permitan mejorar la situación de toda la región. Además, destacó que los vecinos de El Carmen, Palpalá y Perico son tan importantes como los de cualquier barrio aledaño, por lo que aseguró que continuarán trabajando de manera conjunta, promoviendo el diálogo y buscando alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, agradeció la predisposición del municipio capitalino y valoró la apertura al diálogo institucional: “No tenía dudas de que, cuando solicitamos la reunión, íbamos a tener la oportunidad de venir y plantear las inquietudes que hoy expresa la ciudadanía de El Carmen. En este caso decidimos dialogar y continuar trabajando en acciones conjuntas, no solo para abordar esta problemática, sino también otras cuestiones que pueden beneficiar a los vecinos del municipio de El Carmen”.

A su turno, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, explicó que las inquietudes planteadas vienen siendo motivo de consultas y reclamos desde hace tiempo, “se trata de una problemática que viene manifestándose desde hace muchos días a través de los medios de prensa y de las inquietudes expresadas por la comunidad de El Carmen respecto a las paradas del transporte interurbano de pasajeros. Hubo conversaciones, planteos y muchas dudas en el medio, pero también una atinada decisión por parte del intendente de El Carmen, junto al presidente del Concejo Deliberante y los concejales, de venir a dialogar con el intendente de San Salvador de Jujuy para transmitir sus inquietudes y conocer las circunstancias por las cuales debíamos tomar determinadas decisiones”.

En la misma línea, aclaró que las medidas adoptadas buscan mejorar la organización urbana sin perjudicar a los usuarios del transporte, “bajo ningún punto de vista se busca afectar absolutamente a nadie, todo lo contrario, seguimos inmersos dentro de un proyecto pluralista, que habla del Gran Jujuy, y bajo ese contexto es que seguimos trabajando dentro de la organización urbanística de la ciudad”.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini, agradeció la rápida respuesta brindada por las autoridades capitalinas, “agradecerle al intendente Jorge, por recibirnos, por tan rápida respuesta a este planteo de la gente del Carmen, con respecto a las paradas de colectivo, no vamos a ser nosotros quien defina cómo es el tránsito en San Salvador, pero el planteo está hecho y lo deberán resolver acá”.

También participaron de la reunión los concejales de El Carmen, Raúl Berno, Gabriela Caucota y Agustín Cháves,