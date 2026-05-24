El intendente Jorge participo de los festejos de los 15° aniversario del Centro Cultural “Héctor Tizón”

A 15 años de su creación, el Centro Cultural “Héctor Tizón” celebró una emotiva jornada artística y comunitaria encabezada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien destacó la transformación del histórico edificio —antes destinado a funciones administrativas y Tribunal de Faltas— en un emblema de la cultura jujeña y punto de partida de una política pública que hoy impulsa más de diez espacios culturales culturales en toda la ciudad.

En su discurso, Jorge subrayó que este centro se ha constituido en un “epicentro de múltiples actividades” donde los jujeños cultivan todas sus expresiones artísticas. La transformación del edificio fue uno de los hitos más significativos de la actual gestión. Según recordó el mandatario, antes de su recuperación, “en el lugar funcionaban dependencias como el Archivo Municipal y el Tribunal de Faltas”.

Con la iniciativa de restaurar este magnífico edificio, se encaró el desafío técnico de “eliminar seis columnas centrales para crear un gran pórtico que permitiera el desarrollo de actividades culturales sin obstáculos visuales”, recordó el intendente.

La imposición del nombre también fue una decisión personal del intendente Jorge luego de consultar directamente al escritor Héctor Tizón para rendirle un tributo en vida, “tomamos un café y el doctor Tizón amablemente nos dijo que era un honor”, relató Jorge, resaltando que el centro cultural busca “ser un símbolo del lenguaje del alma que el autor plasmó en su literatura”. En este sentido, el mandatario resaltó que “el vínculo con la identidad local se extiende a la historia de las Lavanderas del río Xibi Xibi, cuya memoria inspiró el proyecto” del parque lineal y la reconversión de esta zona de la ciudad.

Al término de su alocución, el intendente Jorge aprovechó la ocasión para reafirmar el rol social de estos espacios en la lucha contra el aislamiento y la soledad y en la promoción del encuentro familiar y la inclusión. “Estos lugares nos permiten tener una sociedad más amigable y menos violenta”, afirmó el mandatario, quien además anunció su intención de hacer uso de una ordenanza vigente para adquirir definitivamente la totalidad del predio y asegurar que el Centro Cultural “Héctor Tizón” pertenezca para siempre al patrimonio municipal.

Durante la jornada conmemorativa, los vecinos disfrutaron de una variada muestra que incluyó danza, música, dibujo, poesía y un espectáculo sorpresa a cargo de los talleres que se bridan en las unidades descentralizadas y de importantes artistas invitados.