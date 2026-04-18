El intendente Jorge inauguró el encuentro “Fundación de Jujuy” con torneos de fútbol y natación

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, se puso en marcha en el Centro Deportivo N° 1 el encuentro “Fundación de Jujuy”, con torneos de fútbol infantil y natación que convocan a centros deportivos, clubes barriales y familias, promoviendo la integración y el deporte como herramienta de formación.

El intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó el acto de apertura y destacó que la iniciativa busca reunir las expresiones genuinas de los centros deportivos y clubes barriales, además de enfatizar la importancia del deporte como herramienta de formación y salud mental. El mismo tuvo lugar en el renovado Centro Deportivo N° 1 “Hugo Pajarito Cid Cónde” y en el Natatorio Municipal “Guillermo Poma”, donde se congregaron autoridades municipales, familias y delegaciones deportivas de distintos barrios, para vivir una propuesta centrada en la niñez y la integración vecinal.

Durante su discurso, el intendente Jorge subrayó el valor social de estas actividades: “La competencia, de alguna manera genera fraternidad y permite expresar que los semilleros son la raíz fundamental de donde pueden salir futuros cracks; todo es importante para la formación colectiva de su futuro y de su familia”. Más adelante, reafirmó el compromiso de la gestión con la juventud, “es un deber del municipio estar presente con los niños, con la juventud y con la familia”.

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, quien también participó de las actividades, compartió una reflexión personal sobre la transformación del Parque San Martín, recordando que fue en ese mismo lugar donde aprendió a nadar bajo la guía del emérito Guillermo Poma, y remarcando que la competencia sana forma a los niños para la vida, enseñándoles que “lo importante es la competencia, no solamente el triunfo”.

Millón resaltó la modernización del polideportivo y el impacto positivo del deporte en la comunidad, “el deporte es salud, pero no solamente es salud, sino que es participación, es inclusión, es sacar a los chicos de cualquier otro tipo de actividad que puede no estar buena”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, vinculó la jornada con la agenda cultural y recreativa de la ciudad en ocasión de un nuevo aniversario de su fundación, enfatizando que estos espacios promueven “compartir para tener una vida saludable, salud mental y la alegría de participar en familia”.

A su turno, el director general de Deportes y Recreación, profesor Gustavo Hiruela, brindó detalles sobre la organización del certamen, que incluye fútbol infantil en cuatro categorías y un encuentro de natación junto a la Federación Jujeña de esta disciplina. “Es el primer torneo abierto donde participan los centros deportivos y también todas aquellas escuelitas que se acercan; la idea es hacerlo cada vez más grande”, señaló el funcionario, agradeciendo además la colaboración de la Liga Jujeña y el Regimiento de Infantería 20 por ceder sus instalaciones para el desarrollo de la competencia.