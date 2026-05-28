El intendente Jorge encabezó el lanzamiento del Programa “Presupuesto Participativo 2026” con fuerte protagonismo vecinal

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto a autoridades del departamento ejecutivo, del Concejo Deliberante y representantes de diferentes centros vecinales de la capital, encabezó el lanzamiento del Programa “Presupuesto Participativo 2026”, iniciativa que promueve la interacción entre el estado y la comunidad mediante una participación directa de los vecinos y organizaciones de la sociedad civil en la asignación de partidas presupuestarias para la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de la población.

Con el objetivo de promover la interacción entre la comunidad y el estado municipal, mediante una participación directa de los vecinos en la elaboración de proyectos que garanticen la ejecución de diferentes obras y la transparencia en la distribución de los fondos públicos, autoridades municipales presentaron en el Salón de los Intendentes la convocatoria que contempla el análisis, selección y ejecución de 6 proyectos en diferentes sectores barriales.

En dicho marco, el intendente “Chuli” Jorge, recordó que el Concejo Deliberante, al momento de aprobar el presupuesto municipal, destina una parte a la ejecución del reconocido programa municipal que a la fecha ya suma numerosas obras en diferentes sectores de la ciudad. “Son cerca de 70 millones de pesos para que sean destinados al Presupuesto Participativo, para que el Concejo, el departamento ejecutivo, entre varios centros vecinales, o conjuntos de centros vecinales, definan proyectos”, explicó al momento de destacar el mecanismo que permite una distribución de recursos en base a proyectos propuestos por los propios vecinos.

Precisó que a partir del cronograma definido desde el municipio se espera que para fines de junio se definan los 6 proyectos seleccionados luego de un profundo proceso de análisis. Aclaró que, tras dicha instancia, “podremos a ejecutarlos como corresponde”. Al momento de revalidar la interacción entre estado y comunidad, afirmó que, “esta es la forma de equivocarse menos, de abrir el juego para que los vecinos sean también artífices de cuestiones que tienen que ver con decisiones que ellos mismos toman”.

En torno al proceso que se prevé desarrollar en adelante, la secretaria de Planificación y Ambiente municipal, Adriana Díaz, explicó, “ya hemos elaborado y coordinado con Obras Públicas una serie de módulos para que sea más fácil la selección del proyecto que los vecinos quieren instalar en su barrio, o en su distrito”. A la vez, consideró fundamental que los vecinos puedan coordinar con distintas instituciones, como centros vecinales, “para sumar puntaje para el proyecto”. Igual importancia, le atribuyó a la fundamentación de los proyectos y la socialización de los mismos entre los vecinos.

Anticipó que en breve darán inició los talleres en los que se abordará la formulación de los proyectos. Puntualizó que dichos talleres se cumplirán en diferentes espacios, como el Club de Emprendedores y la Casa de la Cultura en Alto Comedero, y que con ello se procurará “estar más cerca de los vecinos, coordinar y acompañarlos para el armado de proyectos”. Acotó que posteriormente se procederá a la evaluación técnica de las propuestas y que en dicha instancia se convocará al Consejo Asesor de Planificación, tras lo cual se prevé la intervención del Concejo Deliberante para una segunda evaluación, previo a la selección definitiva.

Por su parte, el presidente del parlamento capitalino, Gastón Millón, comentó que, “dentro de uno de los sistemas de gobernanza, dentro de la democracia, se da la posibilidad al vecino de elegir, de manera conjunta con el gobierno, a qué tipo de obra se va a destinar este fondo especial que se destina en cada presupuesto”.

Remarco que en esta oportunidad se prevé destinar recursos a 6 obras que se ejecutarán en distintos lugares de la ciudad. Atento a la relevancia de la propuesta, afirmó que, “este es un trabajo de vinculación entre el ejecutivo, el legislativo y, sobre todo, los vecinos”. No dejó de aclarar que, “si en este año no se elige ese proyecto se lo puede mejorar, y quizás el año que viene se pueda implementar”.