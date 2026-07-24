El intendente de San Pedro expresó su preocupación por paralización de obras en Ruta Nacional 34

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, manifestó su preocupación por la paralización de las obras de la autopista sobre la Ruta Nacional 34 debido a la falta de fondos que el Gobierno nacional debe transferir a la empresa constructora.

«Se recibió la noticia de que las obras en la autopista de la Ruta Nacional 34 serán paralizadas por falta de pagos», destacó el jefe comunal, y agregó: «Es un problema muy grande porque detrás de ese importante trabajo que se viene desarrollando hay muchas familias».

En este sentido, pidió a las autoridades nacionales que actúen con urgencia. «Estamos realizando, junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, las gestiones necesarias para solicitar al Gobierno nacional que cumpla con los pagos a la empresa Chediack», expresó.

Por otro lado, señaló que la diputada provincial Gisel Bravo también inició gestiones desde la Legislatura para establecer contactos con las autoridades nacionales y lograr que se regularicen los pagos a la empresa constructora.

«La autopista de la Ruta Nacional 34 es una obra muy importante que generará beneficios para la comunidad en todos los aspectos, desde una mejor transitabilidad hasta una mejor calidad de vida para los vecinos que viven a lo largo del trazado», sostuvo el intendente sampedreño.

Finalmente, remarcó que la principal preocupación por la paralización de la obra radica en el impacto sobre los trabajadores. «Son muchas las personas que trabajan en la ejecución de la autopista. Esta decisión de detener las actividades genera un enorme perjuicio para ellos, porque dejarán de trabajar y, por lo tanto, no percibirán sus salarios. Detrás de cada trabajador hay una familia, y esa situación debería ser revertida por el Gobierno nacional», subrayó.