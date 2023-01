El incómodo momento de Cazzu sobre el escenario del Bum Bum: “Al que no le gusta ya fue”

La cantante jujeña se presentó en el festival de cuarteto y protagonizó un tenso momento con un grupo del público.

Cazzu fue parte, por primera vez, de la cuarta edición del Festival del Bum Bum y protagonizó un incómodo momento sobre el escenario. La artista jujeña intercambió unas palabras con el público luego de que comenzaran a silbarla.

Cazzu fue parte, por primera vez, de la cuarta edición del Festival del Bum Bum y protagonizó un incómodo momento sobre el escenario. La artista jujeña intercambió unas palabras con el público luego de que comenzaran a silbarla.

El encuentro, que tiene como figura principal a La Mona Jiménez, nació como un evento multigénero. En escena ya se han presentado artistas folclóricos, del pop, electrónica y trap. Sin embargo, algunos fanáticos muestran su desacuerdo en cada oportunidad que tengan.

Bajo este contexto fue que Cazzu recibió algunos silbidos e insultos mientras cantaba sobre el escenario. Su número se presentó previo al show del Mandamás y la aletargada espera puso ansiosos a algunos fans.

El ida y vuelta de Cazzu con los fanáticos de la Mona

La artista escuchó y vio las señas de algunos presentes que pedían que cierre su puesta y de paso a La Mona y decidió responderles. “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar”.

Y dirigiéndose al grupo en particular que la agredía, siguió: “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”.

Cazzu fue parte, por primera vez, de la cuarta edición del Festival del Bum Bum y protagonizó un incómodo momento sobre el escenario. La artista jujeña intercambió unas palabras con el público luego de que comenzaran a silbarla.

El encuentro, que tiene como figura principal a La Mona Jiménez, nació como un evento multigénero. En escena ya se han presentado artistas folclóricos, del pop, electrónica y trap. Sin embargo, algunos fanáticos muestran su desacuerdo en cada oportunidad que tengan.

Bajo este contexto fue que Cazzu recibió algunos silbidos e insultos mientras cantaba sobre el escenario. Su número se presentó previo al show del Mandamás y la aletargada espera puso ansiosos a algunos fans.

Lejos de achicarse, la jujeña cerró: “Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”. Y, como símbolo de su aprecio por Jiménez cerró su show cantanto Paloma Loca.

(VIA PAIS)