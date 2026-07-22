El incendio en Chilcayoc fue contenido tras un amplio operativo interinstitucional

El Gobierno de Jujuy desplegó un trabajo coordinado que permitió controlar el foco ígneo registrado entre Volcán y Bárcena. Las brigadas continúan con tareas preventivas para evitar reactivaciones.

El Gobierno de Jujuy informó que el incendio de vegetación registrado en el sector de Chilcayoc, entre las localidades de Volcán y Bárcena, se encuentra contenido gracias al trabajo coordinado de los distintos organismos que participaron del operativo de emergencia.

Actualmente, brigadas especializadas permanecen en la zona realizando tareas de vigilancia y consolidación del perímetro para prevenir posibles reactivaciones.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, y el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, supervisaron el despliegue operativo, que involucró a Bomberos de la Provincia, Defensa Civil, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios, quienes actuaron de manera articulada desde el inicio de la emergencia.

Durante la jornada, brigadas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continúan trabajando para afianzar el perímetro y evitar reactivaciones, en el marco del Pronóstico Especial para Incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En las tareas participan brigadistas de las bases de El Brete, Humahuaca y San Pedro, junto al director de Incendios de Vegetación, el jefe de Operaciones y los jefes de brigada.

La respuesta permitió controlar un incendio que afectó hectáreas de pastizales y cuyo combate se vio dificultado por las intensas ráfagas de viento Zonda, que superaron los 70 kilómetros por hora. Las acciones se concentraron en impedir que las llamas avanzaran hacia sectores poblados y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor de la Quebrada de Humahuaca.

Como resultado del operativo, no se registraron personas afectadas y la Ruta Nacional Nº 9 fue habilitada nuevamente para la circulación.

Extremar las medidas de prevención

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de no acercarse al área afectada, respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar y comunicarse al 911 ante la detección de un nuevo foco de incendio. Asimismo, recordaron la importancia de extremar las medidas de prevención, teniendo en cuenta que la provincia atraviesa la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.