El hospital de Alto Comedero inició con el servicio de carnet sanitario

El chequeo de salud está a disposición de la comunidad desde este 7 de abril.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la población que este martes 7 de abril el CES-Hospital Snopek de Alto Comedero comenzó con el servicio de carnet sanitario común facilitando la gestión del chequeo integral. De este modo, siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, la descentralización de la gestión del Carnet Sanitario amplía el acceso y resuelve una de las mayores demandas de la población evitando la necesidad de traslado hacia el centro de San Salvador.

“Sumamos este servicio a la comunidad para mejor accesibilidad, teniendo en cuenta la población muy importante que reside en Alto Comedero en zonas cercanas como Palpalá, Perico y El Carmen”, sostuvo la directora de Gestión del Hospital Snopek, Paola Rondón, y remarcó que esta estrategia se enmarca en el fortalecimiento de la equidad en salud pública.

Así, el Hospital de Alto Comedero se suma al resto de los establecimientos de Salud donde ya se realiza la gestión de Carnet Sanitario, es decir, Centro de Especialidades Norte (CEN) de la capital jujeña y hospitales El Talar, La Mendieta, La Esperanza, Yuto, Fraile Pintado, Abra Pampa, La Quiaca, Monterrico, Calilegua, Perico, Maimará, Palpalá, El Carmen, Libertador, San Pedro y Susques.

¿Qué es el carnet sanitario?

El Carnet Sanitario es el chequeo anual y documento oficial requerido en el ámbito académico y laboral de la provincia en los sectores público y privado, clave para la detección temprana de factores de riesgo y/o diferentes patologías y para el seguimiento y tratamiento adecuados.

El chequeo incluye pruebas de laboratorio con examen por enfermedades de transmisión sexual, glucemia para detección de enfermedades metabólicas como la diabetes, PSA o test de detección de cáncer de próstata a hombres mayores de 50 años, chagas sin antecedentes y por primera vez, VIH siempre que la persona preste consentimiento, Papanicolaou y examen clínico.

Este procedimiento es el único a través del cual se entrega el Carnet Sanitario, actuando la cartera sanitaria ante la detección de cualquier maniobra de falsificación de este instrumento, delito penado por la Ley 2810/70.

¿Cómo solicitar turno para carnet sanitario en el Hospital de Alto Comedero?

<Llamando al 0 800 777 7711 de lunes a viernes (hábiles) de 13 a 19 horas. Cada llamado permite obtener un (1) turno para una (1) persona

<De manera presencial en la oficina administrativa de Carnet Sanitario del Hospital Snopek de lunes a viernes (hábiles) de 7.30 a 10 horas

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

<Concurrir el día del turno en ayunas

<Presentar DNI

<Abonar el arancel

<En caso de contar con el mismo, presentar estudio de PAP con vigencia de 1 año; caso contrario, se realiza en la institución como parte del chequeo

<En caso de patología de base, presentar certificado correspondiente

¿Cuándo está disponible el carnet sanitario?

Transcurrido el plazo de 72 horas, cada persona debe acceder al enlace https://salud.jujuy.gob.ar/ haciendo click en el botón “Carnet Sanitario. Verificación e impresión”. Allí deberá ingresar DNI y número de código que figura en el comprobante entregado tras el chequeo y podrá descargar el Carnet Sanitario digital para reenviar o imprimir.