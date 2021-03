El gremio de ATE seccional San Pedro realizó un acto por el día de la Memoria, Verdad y Justicia

El secretario general de ATE San Pedro de Jujuy, Matías Brizuela comentó, “no será la misma situación, pero en el sentido de la lucha y protesta social sufrimos una postura semejante en este último tiempo, como lo sucedido a los trabajadores del ingenio de La Esperanza que se los llevaron en camiones y los parientes no sabían en donde estaban y los buscaban por diferentes lugares”.

A su vez Brizuela agregó, “está es la misma policía del gobierno de Macri y Gerardo Morales que en su momento dijeron que no eran 30 mil, si ya eran 30 mil algo habrán hecho, el 60% eran dirigentes gremiales o sindicales, por nuestros compañeros caídos de ATE, de la CTA trabajadores del Estado que en ese tiempo no había una central pero si estaban los compañeros afiliados a ATE en Arquitectura, en el hospital Paterson, en distintos sectores que estuvieron desaparecidos, así como trabajadores azucareros, la mayoría jóvenes como lo fue en la noche del apagón que no queremos volver a vivir”.

Por otra parte añadió, “hablo con un poco de bronca porque el mismo gobierno de Macri apunta a decir nunca más, no es así, ellos deberían bajar un cambio que arreglen con los trabajadores y que si están reclamando por hambre le dan palos y si reclaman por terrenos le dan balas de goma, gases y en el día de mañana podemos volver a eso porque siguiendo esa política se encamina a esos hechos. Nosotros como trabajadores del Estado también tenemos causas y somos perseguidos, el acto de nunca más debe ser unificado un solo acto y los culpables deben pagar, no podemos decir ya se arrepintieron y siguen con la misma metodología como lo hace la fuerza de la policía siguiendo las ordenes de los funcionarios o jueces, o quienes están a cargo de los ministerios de seguridad”.

Agregando Brizuela, “hoy si podemos observar en la plaza no hay más de 50 personas, pero si vemos alrededor hay más de 100 efectivos policiales, no sé, será para que para amedrentar, no entiendo porque el pobre policía está ahí en plena lluvia, para identificarnos, para perseguirnos ¿para qué? hubo agentes en la cual me acerque a tomarles una foto porque sé que pertenecen a la Brigada ¿para qué? si esto es orden del intendente que directamente cese porque somos sampedreños, somos trabajadores, solo queremos conmemorar y reclamar lo que es justo, salario digno, estabilidad laboral, vivienda, pan, techo y trabajo”.

Con respecto a la persecución que está recibiendo por parte del gobierno de turno Brizuela remarcó, “si por realizar una protesta social, si por reclamar un 5% de aumento que es insuficiente, nos armaron causas, tengo causas también por reclamar por los 5 despedidos de la DiPEC que todavía podrían armarme una causa como le arman a diputados a vecinos, a otros. Ellos manejan la justicia, manejan el poder político, manejan todo, no tenemos derecho a protestar, no tenemos derecho a nada, por eso llamo a la gente y sociedad, tenemos que cambiar esto, el nunca más también es para ellos, si reclamamos nos descuentan o sancionan, no hay derechos para que podamos defendernos y no llegamos a fin de mes con el sueldo que nos dan a todos los sectores que protestan, ya sean docentes o estales, no podemos reclamar nada, no hay un estado de derecho porque estamos viendo una dictadura arriba de los caballos pegándole a la gente basta de esto”.

Por otro lado durante el acto, el esposo de una ex presa política Pascual Juárez mencionó, “quiero agradecer a los compañeros de ATE que siempre están presente ayudando al pobre y al trabajador vapuleado, esto se hacía en la década del 70 cuando la gente de joven empezaba a militar y asistía a la gente más necesitada, niños, ancianos. Empezaban las persecuciones por el año 1974, iniciaban a detener a los compañeros, hasta que llego el golpe y cuando llego esto, supimos que no solo era un golpe de estado, sino también era un golpe cívico militar y eclesiástico por que la iglesia también se prestó para esto”.

En cuanto a lo acontecido durante el golpe de estado Juárez remarcó, “arriba de los patrulleros estaban nuestros compañeros que alguna vez compartieron cosas y que no le importaban la clase o como pensaba, se prestaban para esto, es así como fueron metidos presos y los familiares que querían respuestas no la obtenían aquí en San Pedro de Jujuy, la concentración fue en la 9na y desde ahí lo repartían y cuando alguien se acercaba a preguntar le decían aquí no está, no figura, debe estar en otro lugar y es que desde allí lo transportaban a distintos lugares del país, ya sean mujeres o varones que fueron maltratados y en caso de las mujeres hasta violadas, hicieron lo que han querido no les importo nada”.

Para finalizar expresó, “el día de hoy le pido a las organizaciones que no utilicen este día como bandera política porque no sirve a nosotros, no sirve que nos sentemos juntos y vemos la realidad, porque estamos totalmente desprotegidos, quien nos representa. Aquí tenemos ATE pero tendría que también haber más gremios, porque esto tiene mucho valor, como aquella vez que ATE nos acompañó a recibir los restos de Gorrita Navarro cuando la trajimos de Tucumán, estaba en un pozo donde había cientos de nuestros compañeros sepultados de distintos puntos del Noroeste, no queremos que alguien venga y utilice esto, este homenaje es para que no ocurra lo que ya sucedió y para que nunca más un compañero sea apuntado por otro compañero, debemos terminar eso porque así empezó en los 60, había mucha desconfianza y rivalidad hasta que llego el golpe de estado y nadie era nada y apuntaban a los demás, así también cayeron personas que no tenían nada que ver por ello, el día de hoy debemos reflexionar para que esto no ocurra nunca más”.