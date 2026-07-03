El Gran Jujuy avanza en la creación de un mapa turístico digital para potenciar la región

Los municipios que integran el bloque del Gran Jujuy mantuvieron un nuevo encuentro de la Mesa de Turismo y Cultura con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta destinada a potenciar el turismo metropolitano.

Durante la reunión se evaluaron los avances en la creación de un mapa turístico digital que reunirá información sobre alojamientos, propuestas gastronómicas, circuitos y servicios turísticos de la región.

La reunión se llevó a cabo en la Municipalidad de San Antonio y contó con la participación de representantes de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Yala, San Antonio y Perico, municipio que recientemente se incorporó al bloque regional.

En la oportunidad, los integrantes de la mesa acordaron continuar con el desarrollo de una plataforma digital e interactiva que modernice el actual mapa con código QR, incorporando nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información turística. Además, se definieron acciones para fortalecer la difusión de las propuestas turísticas y culturales de cada municipio a través de sus redes sociales oficiales.

Al respecto, el coordinador general del Gran Jujuy y representante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Bruno Jerez, explicó que para el desarrollo de esta plataforma turística colaborativa se resolvió crear un mapa interactivo con georreferenciación, designar responsables municipales para la carga y actualización de los datos, y realizar una capacitación técnica prevista para el próximo 30 de julio en la ciudad de Palpalá.

Asimismo, informó que se impulsará un plan estratégico de promoción mediante la implementación de cuentas oficiales del Gran Jujuy en Facebook e Instagram, la coordinación de un calendario anual de eventos y ferias municipales y la utilización de material promocional compartido para fortalecer la identidad turística de la región.

Finalmente, Jerez señaló que también se avanzó en la planificación de actividades conjuntas para las vacaciones de invierno, en la incorporación de nuevos municipios, como El Carmen, al bloque regional y en la búsqueda de respaldo institucional que permita consolidar una agenda turística unificada para todo el Gran Jujuy.