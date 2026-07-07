El golazo de Messi para el agónico empate de Argentina

Messi puso el 2 a 2 que estiró la esperanza en el Mundial.

El capitán argentino Lionel Messi se vistió nuevamente de héroe y empató con un golazo el encuentro ante Egipto por 2 a 2 por los octavos de final del Mundial 2026.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el capitán tomó la pelota tras una serie de rebotes en el área de Egipto y con un toque magistral venció al arquero que parecía imposible, Mostafa Shobeir, y puso el milagroso 2 a 2.

Este es el noveno partido en el que Messi convierte un gol en Copas del Mundo para la Selección argentina, y alcanzó los ocho tantos en esta edición de la competición, además de que llegó a 21 tantos en los seis mundiales que disputó.

Agencia NA