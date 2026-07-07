El gol con el que el Cuti Romero comenzó la remontada argentina ante Egipto

El defensor Cristian “Cuti” Romero marcó el 2-1 parcial.

La Selección argentina pudo darle vuelta el partido a Egipto por 3-2 en un duelo durísimo por los octavos de final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer gol del representativo nacional llegó a los 34 minutos de la segunda mitad, con un centro del astro Lionel Messi que el defensor Cristian “Cuti” Romero pudo convertir de cabeza.

Además, solo cinco minutos después, un remate excepcional del “10” argentino marcó una remontada tan agónica como sufrida, luchada y necesitada.

Ya en el segundo minuto de descuento llegó un nuevo gol de cabeza, con un centro desde la derecha del delantero Lautaro Martínez para el disparo del volante Enzo Fernández, que puso un 3-2 dramático.

En un partido en el que todo costaba mucho, la Selección tenía pocas jugadas de gol, aunque todas ellas muy claras, y el arquero Mostaba Shobeir lucía como una pared impenetrable, sin dudas disputando el mejor partido de su carrera, una ráfaga de cinco minutos de pura garra y talento argentino alcanzó para dar vuelta el resultado.

El primer gol del equipo argentino fue convertido por el defensor Cristian “Cuti” Romero, que recibió un centro desde la derecha de Messi y conectó con un cabezazo imperial, al igual que ante Cabo Verde, que sorprendió a Shobeir, quien apenas alcanzó a meter la mano pero no pudo hacer nada ante la fuerza que traía el disparo.

Cinco minutos más tarde llegó el gol de Messi, que definió con una violencia impactante tras una pelota pivoteada por el defensor Gonzalo Montiel, y Argentina pudo ponerse en ventaja en el segundo minuto de descuento, con un contraataque, centro desde la derecha y cabezazo del volante Enzo Fernández, para cambiarle el palo a la jugada y marcar el 3-2.

Agencia NA