El Gobierno y el municipio de San Pedro avanzan en una agenda conjunta para potenciar el desarrollo local

El Gobierno provincial y el municipio de San Pedro trabajan en una agenda común que incluye el impulso al Parque Industrial y la mejora de infraestructura clave.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, encabezó una reunión de trabajo junto al intendente de San Pedro, Julio Bravo, con el objetivo de avanzar en una agenda común orientada a fortalecer el desarrollo productivo, la infraestructura y el ordenamiento territorial de la ciudad.

Del encuentro también participaron funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, quienes trabajarán de manera articulada con el municipio en la implementación de las distintas iniciativas.

Durante la jornada se abordaron diversos ejes estratégicos vinculados al crecimiento de San Pedro. Entre ellos, se destacó el diseño de líneas de apoyo específicas para potenciar la actividad económica local y el recorrido realizado por distintas zonas para evaluar la futura instalación del Parque Industrial de San Pedro, un proyecto que busca consolidar un nuevo polo de desarrollo para la región.

Al respecto, el ministro Juan Carlos Abud señaló: “Estamos convencidos de que el desarrollo del interior productivo se construye trabajando codo a codo con los municipios. San Pedro tiene un enorme potencial y queremos acompañarlo con herramientas concretas que generen inversión, empleo y nuevas oportunidades para los emprendedores y las empresas locales”.

Mejorar y modernizar la infraestructura productiva

En materia de infraestructura, el Gobierno de Jujuy confirmó que realizará aportes económicos destinados a mejorar y modernizar el funcionamiento del matadero municipal, con el objetivo de fortalecer la producción, optimizar las condiciones sanitarias y agregar valor a la cadena cárnica regional.

“La mejora del matadero es una inversión estratégica porque impacta directamente en la producción y en la calidad sanitaria. Queremos que nuestros productores cuenten con mejores servicios e infraestructura para seguir creciendo y generando valor agregado en la provincia”, afirmó el titular de la cartera productiva.

Otro de los temas centrales fue el ordenamiento territorial y la regularización de tierras. En ese marco, se destacó el reciente traspaso del Instituto de Colonización y Ordenamiento Rural a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, una decisión que permitirá agilizar procesos y avanzar con mayor rapidez en políticas vinculadas a la planificación del territorio. Asimismo, se trabajará sobre las tierras residuales del Ingenio La Esperanza para integrarlas a proyectos de desarrollo y urbanización.

“El ordenamiento de la tierra es una herramienta fundamental para planificar el crecimiento. Hoy tenemos la posibilidad de articular de manera más eficiente estas políticas desde el Ministerio y trabajar junto a los municipios para dar respuestas concretas a una demanda histórica”, sostuvo Abud.

Finalmente, el ministro destacó la importancia del trabajo coordinado con el gobierno municipal y remarcó que ya se conformaron equipos técnicos específicos para diseñar y ejecutar las acciones previstas. “Cuando Provincia y Municipio trabajan en una misma dirección, los proyectos avanzan más rápido y los beneficios llegan antes a los vecinos. Esa es la manera en que queremos seguir construyendo el desarrollo para San Pedro y para toda la provincia”, concluyó.