El Gobierno votó en contra de declarar la esclavitud como crimen de lesa humanidad

La resolución obtuvo 123 votos a favor. Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y rechazó el texto impulsado por Ghana.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que declara la trata de esclavos africanos y la esclavitud racializada como el crimen más grave de lesa humanidad. La iniciativa reunió 123 votos a favor, 3 en contra -Argentina, Estados Unidos e Israel- y 52 abstenciones, en su mayoría de países de la Unión Europea y el Reino Unido.

La medida, impulsada por la Unión Africana y liderada por Ghana, busca reconocer el impacto histórico de la esclavitud y abrir un camino legal para reclamos de reparaciones económicas y disculpas formales por parte de antiguas potencias coloniales.

Por qué Argentina votó en contra de la resolución de la ONU

El Gobierno de Javier Milei mantuvo su línea de política exterior y rechazó el texto. La Cancillería se opone a resoluciones que incluyan conceptos como «reparaciones históricas», «justicia social» o «neocolonialismo». Considera que estos enfoques responden a una agenda contraria a su visión de libertad individual.

La decisión ubica a la Argentina en una posición minoritaria dentro del sistema internacional y marca distancia de consensos históricos en materia de derechos humanos.

Cómo fue la votación sobre esclavitud en la ONU

La votación se realizó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. El texto define a la esclavitud y la trata transatlántica como una de las principales fuentes de racismo a nivel global.

Además, la resolución plantea la restitución de bienes culturales y documentos históricos a países africanos, sin costo ni condiciones.

Otros votos recientes de Argentina en la ONU

El rechazo no resulta un hecho aislado. En los últimos meses, la Argentina adoptó posiciones similares en distintas votaciones:

En noviembre de 2024, votó en contra de una resolución sobre derechos de pueblos indígenas.

Ese mismo mes, rechazó un texto para eliminar la violencia contra mujeres y niñas.

En noviembre de 2025, se opuso a una iniciativa para prevenir la tortura.

Estas decisiones reflejan un cambio en la política exterior argentina, que se aleja de su tradición de acompañar acuerdos internacionales vinculados a derechos humanos.

(baenegocios)