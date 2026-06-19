El gobierno francés activa célula de crisis por ola de calor

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes la reunión de una célula de crisis para abordar la ola de calor, cuyo pico se espera el domingo con millones de personas en las calles por la Fiesta de la Música.

La célula se reunirá el sábado, cuando más de 41 millones de franceses estarán en zonas donde se decretó la alerta naranja, la segunda en importancia del país, en este segundo episodio de ola de calor este año.

La preocupación de las autoridades es mayor, ya que el pico se espera el domingo durante la popular Fiesta de la Música, que congrega a millones de personas para disfrutar de conciertos al aire libre y beber alcohol.

Algunos departamentos franceses podrían pasar «a alerta roja por ola de calor» a partir del domingo, con temperaturas que rondarán los 30ºC por la noche y los 40ºC durante el día, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a «cuidar de las personas mayores, de las más vulnerables» porque «son días difíciles».

Aunque las autoridades anularon varios eventos deportivos y atrasaron una semana los exámenes orales para obtener el diploma de bachiller, sí permitirán de manera general las festividades previstas para la Fiesta de la Música. Algunas ciudades las cancelaron.

No obstante, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, llamó a la prudencia: «El alcohol, con el calor, provoca consecuencias muy importantes» para la salud, «nos deshidratamos el doble o el triple» y «acabamos en urgencias mucho más rápido».

En París, el Ayuntamiento esperan unos dos millones de personas en las calles, como el año pasado, entre ellos miles de británicos que, motivados por las redes sociales, se preparan ya para viajar a la capital para revivir de nuevo la «Fiesta».

«En cada esquina había una fiesta de barrio», explicó Serpico Collins, de 33 años, que vive en el barrio londinense de Camden y que el domingo volverá a recorrer las calles de París a la búsqueda de música en directo y sesiones de DJ desde balcones.

Francia vive la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en el año 1900, con una temperatura media nacional entre marzo y mayo alrededor de 1°C por encima de lo normal.

Los científicos advierten que las olas de calor en Europa son cada vez más frecuentes como resultado del cambio climático.

(AFP)