El Gobierno desplegó un operativo de emergencia en la Capital luego de las fuertes ráfagas de viento

El operativo coordinado incluyó asistencia en distintos barrios de la capital por caída de árboles, postes y daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, llevó adelante un amplio operativo de asistencia y prevención en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, ante las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada. Las tareas se realizaron de manera coordinada junto a organismos provinciales, municipales y empresas de servicios para garantizar la seguridad de los vecinos y despejar las zonas afectadas.

El coordinador de Emergencias, Carlos Mamaní, informó que “fueron innumerables las intervenciones” realizadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Alto y Bajo La Viña, Campo Verde, Los Perales, Chijra, Ciudad de Nieva, Reyes, Alto Comedero, San Pedrito y avenida Hipólito Yrigoyen, entre otros sectores.

Operativo por fuertes vientos en San Salvador de Jujuy

En ese marco, detalló que las principales contingencias estuvieron relacionadas con la caída de postes de alumbrado público y árboles. “Tenemos registrado casi 20 postes y alrededor de 15 árboles caídos en todos los lugares mencionados”, señaló.

En cuanto a los incidentes de mayor relevancia, se informó que en barrio Campo Verde colapsó una pared junto a una estructura de techo, provocando lesiones a una persona que fue asistida por Bomberos de la Policía y personal del SAME, siendo posteriormente trasladada al Hospital Pablo Soria.

Mamaní destacó además el trabajo articulado entre Defensa Civil, Bomberos de la Policía, personal municipal y organismos provinciales. “Fue un trabajo coordinado con la Municipalidad, a través de Espacios Verdes, que trabajó con grúas y distintos elementos operativos”, explicó.

Finalmente, señaló que también se realizaron acciones conjuntas con EJESA para intervenir de manera segura en sectores donde los árboles afectaban el tendido eléctrico. “Había que coordinar el corte del suministro eléctrico para poder trabajar de forma segura”, concluyó.