Las 24 Horas de Jujuy – El Gobierno de la Provincia promueve el acceso al deporte en Libertador y Perico

Diario digital!

URGENTE

El Gobierno de la Provincia promueve el acceso al deporte en Libertador y Perico

10 / agosto / 2025 Interior

Con el objetivo de continuar apostando al fortalecimiento del deporte y la recreación como herramientas de inclusión, formación y desarrollo comunitario, el Gobierno de la Provincia firmó convenios de cooperación institucional entre los presidentes de los clubes Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín, Víctor Zuleta, y Talleres de Perico, José Luis Benedetto.

El Gobierno de la Provincia promueve el acceso al deporte en Libertador y Perico

Se busca generar acciones conjuntas que promuevan el acceso al deporte, mejoren la infraestructura deportiva y acompañen a deportistas y comunidades en su crecimiento integral.

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañado por el Intendente, Rolando Ficoseco, el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, el Secretario de Recursos Humanos y Finanzas, Gabriel Fiad, y Julieta Mansilla Coordinadora del Observatorio socio-laboral, expresó que este convenio refleja una decisión estratégica del gobernador, Carlos Sadir para posicionar el deporte como herramienta clave en la formación y bienestar de la ciudadanía.

“Desde la Secretaría de Deportes, apoyaremos a esa gran cantidad de instituciones que llevan adelante una tarea social tan relevante como es el deporte, y a mucha gente solidaria que todos los días hace enormes esfuerzos para que los clubes sigan adelante.

Finalmente recordó que mediante el Ministerio de Infraestructura lleva adelante un plan de obras en clubes deportivos de toda la Provincia con el objetivo de posicionar el deporte como herramienta clave en la formación y bienestar de la ciudadanía.

Finalmente el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó seguir trabajando de manera articulada con clubes y organizaciones sociales de toda la Provincia, fortaleciendo el tejido deportivo.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario