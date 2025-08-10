El Gobierno de la Provincia promueve el acceso al deporte en Libertador y Perico

Con el objetivo de continuar apostando al fortalecimiento del deporte y la recreación como herramientas de inclusión, formación y desarrollo comunitario, el Gobierno de la Provincia firmó convenios de cooperación institucional entre los presidentes de los clubes Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín, Víctor Zuleta, y Talleres de Perico, José Luis Benedetto.

Se busca generar acciones conjuntas que promuevan el acceso al deporte, mejoren la infraestructura deportiva y acompañen a deportistas y comunidades en su crecimiento integral.

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañado por el Intendente, Rolando Ficoseco, el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, el Secretario de Recursos Humanos y Finanzas, Gabriel Fiad, y Julieta Mansilla Coordinadora del Observatorio socio-laboral, expresó que este convenio refleja una decisión estratégica del gobernador, Carlos Sadir para posicionar el deporte como herramienta clave en la formación y bienestar de la ciudadanía.

“Desde la Secretaría de Deportes, apoyaremos a esa gran cantidad de instituciones que llevan adelante una tarea social tan relevante como es el deporte, y a mucha gente solidaria que todos los días hace enormes esfuerzos para que los clubes sigan adelante.

Finalmente recordó que mediante el Ministerio de Infraestructura lleva adelante un plan de obras en clubes deportivos de toda la Provincia con el objetivo de posicionar el deporte como herramienta clave en la formación y bienestar de la ciudadanía.

Finalmente el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó seguir trabajando de manera articulada con clubes y organizaciones sociales de toda la Provincia, fortaleciendo el tejido deportivo.